Parque Olímpico recebe serviços e cuidados no Dia D de Combate à Dengue

A prefeita Mara Bertaiolli e o vice-prefeito Téo Cusatis acompanharam o início das atividades do Dia D de Combate à Dengue. Realizado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, em parceria com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o evento é mais um impulso das autoridades nas ações de prevenção e combate ao Aedes aegypti antes da provável alta de casos prevista para a região.

Os trabalhos foram iniciados nos arredores da Escola Municipal Luiz Beraldo de Miranda, no Parque Olímpico, com roçada, nebulização e recolhimento de detritos nas praças e outros espaços públicos do local. Na sequência, os agentes de controle de vetores iniciaram visitas casa a casa para verificar a situação dos imóveis e levar informações aos moradores.

“Vamos prevenir para que a cidade não sofra com a dengue, a exemplo do que já está ocorrendo em outras regiões do Estado de São Paulo, que nesta semana decretou estado de emergência para a dengue”, explicou a prefeita em fala aos colaboradores na abertura do Dia D.

O diretor de Comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, tenente Maxwel Souza, lembrou que a ação é uma grande mobilização para o combate à dengue e, principalmente, para a conscientização da população. Por isso, os trabalhos acontecem de casa em casa. “Aqui realizamos uma ação completa: limpeza urbana, conscientização aos moradores com panfletos e também vistoria nas residências. Afinal de contas, 75% dos criadores do mosquito estão dentro das casas”, alertou.