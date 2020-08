Parques Centenário e Leon Feffer passam a funcionar das 7 às 15 horas

Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente informa que, a partir desta terça-feira (25), os Parques Centenário e Leon Feffer passarão a funcionar das 7 às 15 horas, de segunda a sexta-feira, com uma limitação de público de 800 pessoas simultaneamente, em cada um. Os parques foram reabertos ao público no dia 20 de julho e estavam funcionando das 7h às 13h.

As medidas de segurança seguem em vigor, como contagem de público, placas de orientação e pontos com frascos de álcool gel. Os pontos com maior concentração de pessoas terão higienização reforçada e a recomendação é de levar água de casa.

Já o Parque Municipal Chiquinho Veríssimo e o Núcleo Ambiental da Ilha Marabá continuarão recebendo visitas monitoradas, mediante agendamento pelo telefone 4798-5959, também com limites de grupos – 15 pessoas na Ilha Marabá e 30 no Chiquinho Veríssimo.

Retorno

No dia 20 de julho os parques da Cidade, Centenário e Leon Feffer foram reabertos ao público com horário reduzido, limitação de público e adequações para garantir a segurança dos frequentadores durante a pandemia.

Os três parques funcionavam de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas. No Centenário e Leon Feffer, o limite de público será de 800 pessoas cada um. Já no Parque da Cidade, o número máximo será de 200 pessoas.

Foram colocadas placas de orientação, pontos com frascos de álcool gel e funcionários para medir a temperatura e informar o público.

Os três locais também receberam higienização reforçada em pontos de maior concentração de pessoas. Os secretários municipais do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, e de Esportes e Lazer, Nilo Guimarães, coordenaram o trabalho de preparação nos últimos dias.