Parques Centenário, Leon Feffer e da Cidade reabrem nesta segunda-feira

Os Parques Centenário, Leon Feffer e da Cidade, localizados em Mogi, serão reabertos ao público a partir desta segunda-feira (20), com horário reduzido, limitação de público e adequações para garantir a segurança dos frequentadores durante a pandemia.

Os três parques funcionarão de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. No Centenário e Leon Feffer, o limite de público será de 800 pessoas cada um. Já no Parque da Cidade, o número máximo será de 200 pessoas.

Haverá placas de orientação, pontos com frascos de álcool gel e funcionários para medir a temperatura e informar o público. Os três equipamentos também receberão higienização reforçada em pontos de maior concentração de pessoas.

Os secretários municipais do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, e de Esportes e Lazer, Nilo Guimarães, coordenaram o trabalho de preparação nos últimos dias.

Eles lembram que os protocolos foram definidos para garantir o máximo de segurança aos frequentadores, mas reforçam que as pessoas devem ter consciência da gravidade da pandemia e utilizar os parques respeitando as medidas conhecidas.

“Os chamados parques urbanos serão reabertos na segunda-feira, mas tomamos essas medidas para que as pessoas possam contemplar a natureza e fazer atividades físicas sem descuidar das normas vigentes na pandemia. Haverá todo um trabalho de orientação e fiscalização, mas a principal ferramenta será a própria consciência dos cidadãos. Se todos respeitarem as regras, os parques poderão ser usados de forma equilibrada, com os frequentadores se exercitando ao mesmo tempo em que se previnem contra o contágio”, afirmou Lima.

Os três parques receberam placas de informação e pontos com álcool gel para as pessoas higienizarem as mãos. O uso de máscaras – que é obrigatório em espaços públicos em todo o Estado de São Paulo – também será fiscalizado. Na entrada, funcionários farão o controle de entrada e a contagem do público.

Dentro dos parques, permanecerão fechados os quiosques, churrasqueiras, playground, ATIs, quadras esportivas, assim como os demais locais que possam acarretar aglomeração de pessoas