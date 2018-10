Parques de Mogi têm horário ampliado com o início do horário de verão

Os parques de Mogi das Cruzes terão horário especial de funcionamento a partir deste domingo (4), quando começa o horário de verão. Os Parques da Cidade, Centenário e Leon Feffer terão uma hora a mais de funcionamento durante todos os dias, ampliando o atendimento à população.

O Parque da Cidade funcionará diariamente das 7 às 20 horas, enquanto os Parques Centenário e Leon Feffer atenderão a população das 7 às 19 horas.

“Durante o verão, o número de frequentadores dos parques de Mogi das Cruzes aumenta, com o clima mais agradável para a prática de esportes e atividades físicas, além dos dias mais longos. Com a ampliação no horário, mais pessoas poderão utilizar as estruturas dos parques tanto para fazer exercícios como para momentos de lazer”, afirmou o prefeito Marcus Melo.

Inaugurado em dezembro de 2016, o Parque da Cidade tem 85 mil metros quadrados e durante a semana recebe uma média de 2 mil visitantes por dia. Nos sábados e domingos, a frequência aumenta e varia entre 5 mil e 8 mil pessoas por dia. Também são oferecidas aulas gratuitas em 24 modalidades, com uma programação de atividades que atende todas as faixas etárias, desde crianças e jovens até idosos. Ao todo, 1.229 alunos estão inscritos nas atividades.

O local conta com espelho de água cercado por palmeiras, praça de integração entre crianças e idosos, com playground e Academia da Terceira Idade (ATI), churrasqueiras, quiosques, campos de futebol society, pista de caminhada com 1.000 metros, quadras de tênis, quadra poliesportiva, quadras de vôlei de areia, quadras de streetball, teatro de arena para atividades culturais, pavilhão esportivo com 7 salas e ginásio poliesportivo.

O Parque Centenário está inserido na Área de Proteção Ambiental da Várzea do Rio Tietê. Em alguns trechos das margens do rio foram plantadas mudas nativas para restaurar a mata ciliar existente. No interior do parque, entre as espécies plantadas estão ipês, paineiras, quaresmeiras, palmeiras e uma grande quantidade de cerejeiras, árvore símbolo do Japão.

O parque possui extensa trilha que margeia a faixa de preservação permanente do rio, também por possuir áreas de playground, museus e áreas cobertas para eventos, possibilitando uma maior integração entre a comunidade e o parque urbano. Existem espécies como quero-quero, anus, sabiás, saíras, socós e garças, entre outros.

Também inserido na Área de Proteção Ambiental da Várzea do Tietê, o Parque Leon Feffer possui uma rica vegetação que margeia o rio, que é conhecida como mata ciliar, responsável pela proteção das margens dos rios e pela formação de corredores ecológicos, ligando outros fragmentos de floresta. Entre as espécies encontradas estão ipês, maricá, ingá, aroeira, angico, araçá, cambuci e figueira-branca. A fauna local inclui várias espécies de aves, capivaras e ratão-do-banhado.

O parque conta também com equipamentos para atividades físicas e artísticas. São quiosques, campo de futebol, campo de futebol de areia, quadras poliesportivas, quadras de voleibol, pista de skate, playgrounds, lago e trilha para caminhada.

O Parque da Cidade tem entrada principal pela avenida Jardelina de Almeida Lopes, em frente à praça Deputado Paulo Kobayashi (Praça do Oito) e o telefone para informações sobre as aulas esportivas e agendamentos para utilização dos espaços é o 4798-4087. Já o Parque Centenário fica na avenida Francisco Rodrigues Filho, s/nº, no distrito de Cezar de Souza. O endereço do Parque Leon Feffer é avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, s/nº, no distrito de Braz Cubas.