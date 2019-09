Parte das câmaras deixa de criar ouvidorias para receber sugestões e queixas

As ouvidorias, principal canal de comunicação entre os vereadores e a população, ainda não foram criadas em parte das câmaras.

Poá e Mogi não possuem. Suzano e Ferraz criaram e Itaquá tem projeto.

Em Ferraz, a ouvidoria da Câmara Municipal registrou apenas duas manifestações de moradores durante todo o ano de 2019.

Os dados são da unidade do legislativo da cidade.

As duas manifestações foram apenas para tirar dúvidas: na primeira, um morador questionou como pedir isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Na segunda manifestação, um munícipe queria saber o número de servidores efetivos e comissionados na Câmara.

Como acessar

A ouvidoria existe desde 2018 e pode ser acessada para reclamações e sugestões pelo e-mail: ouvidoria@camaraferraz.sp.gov.br. O horário de expediente é de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Suzano

Os moradores de Suzano podem se comunicar com os vereadores da cidade pela Ouvidoria Parlamentar. O objetivo é que as pessoas apresentem reclamações, denúncias, sugestões e representações relacionadas à qualidade e prestação de serviços à população.

A lei municipal foi criada em 2005, e as manifestações podes ser acessadas pessoalmente na própria Câmara de Suzano, localizada na Rua dos Três Poderes, 65, no Jardim Paulista.

Também é possível enviar as manifestações por escrito ou por via postal. No site www.camarasuzano.sp.gov.br, a população tem acesso a um formulário que pode ser preenchido e enviado pelo correio.

Quem preferir, pode também se manifestar pelos telefones 4748-7580 ou pelo 0800 773 1499.

Itaquá

No último dia 23, a Câmara Municipal de Itaquaquecetuba protocolou o projeto de lei nº 34/2019 para criar a Ouvidoria Legislativa, que terá como objetivo facilitar a comunicação da população com os parlamentares.

Com ela, a população poderá encaminhar sugestões, reclamações, tirar dúvidas e pedir informações sobre qualquer assunto relacionado à Câmara Municipal.

O projeto está em análise e deve ser levado para votação nas próximas sessões ordinárias. A ideia é disponibilizar a ouvidoria para a população ainda em 2019.