Passageiros da Radial podem carregar o celular nos ônibus

Passageiros de linhas intermunicipais da Radial Transporte terão a facilidade de carregar celulares, tabletes e outros aparelhos eletrônicos durante as viagens. Essa comodidade faz parte dos benefícios dos 40 novos ônibus adquiridos em outubro para linhas do Alto Tietê. As tomadas estão instaladas em local próximo aos acentos e podem ser usadas pelos usuários que estiverem no percurso.

Além das tomadas, outro grande diferencial do modelo adquirido é a suspensão a ar. Com ela, os impactos são amenizados e com isso a viagem se torna mais estável e segura. Esse tipo de suspensão garante aos passageiros mais conforto ao longo do trajeto.

Os novos carros beneficiam diariamente mais de 23 mil passageiros que utilizam as linhas da Radial em cinco cidades da região.

Os ônibus integram linhas da Radial Transporte intermunicipais que passam pelas cidades de Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Arujá, Itaquaquecetuba, Poá e São Paulo (Itaim e São Miguel), sendo: 075 - Arujá (Parque Rodrigo Barreto) x São Paulo (São Miguel Paulista);273 - Suzano (Centro) x Arujá (Parque Rodrigo Barreto); 480 - Arujá (Parque Rodrigo Barreto) x Poá (Terminal Rodoviário Ayrton Senna); 145 - Suzano (Cidade Édson) x São Paulo (Estação CPTM Itaim Paulista); 088 - Poá (Terminal Rodoviário Pedro Fava- Cidade Kemel) x São Paulo (Estação CPTM, Itaim Paulista); 335 - Poá (Terminal Rodoviário Pedro Fava- Cidade Kemel) x Itaquaquecetuba (Marengo) .

Radial

A Radial Transporte informou que busca garantir aos passageiros que utilizam o transporte coletivo qualidade, segurança e conforto.

Além disso, a companhia brasileira contribui para o desenvolvimento das regiões em que atua, com responsabilidade social e ambiental, valorizando o compromisso dos profissionais em relação a sustentabilidade da empresa, segundo a assessoria de imprensa.