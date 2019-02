Passageiros do Alto Tietê apoiam transporte de animais nos trens da CPTM

Na semana passada, o Governo do Estado de São Paulo sancionou o projeto de lei, que regulamenta o transporte de animais domésticos de pequeno porte nos trens do Metrô, CPTM e ônibus intermunicipais da EMTU.

De acordo com o Projeto de Lei 727/2015, da Assembleia Legislativa, os animais transportados deverão pesar no máximo 10 quilos e devem estar dentro dos containeres de transporte. Os horários de pico também deverão ser evitados pelos frequentadores do transporte público que querem levar os seus animais para passear.

O transporte de animais em horário de pico só é permitido em casos de urgência, com solicitação assinada pelo médico veterinário. A Lei, sancionada pelo governador em exercício Rodrigo Garcia, começa a valer a partir da data da publicação no Diário Oficial do Estado.

Moradores de várias regiões do Alto Tiête, que frequentam a Estação de Suzano e o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, se mostraram favoráveis a nova medida. Para a auxiliar de limpeza Simone da Costa, que vive em Itaquaquecetuba, a medida facilitará o transporte de animais na região. Segundo ela, animais de pequeno porte não vão incomodar os demais passageiros.

A cobradora Rosa Almeida, de Ferraz de Vasconcelos afirma que o transporte de animais nos ônibus é comum.

"Os animais mais frequentes aqui na região são os cachorros e gatos, mas já cheguei a ver até galinha sendo transportada no ônibus. Acredito que isso não oferece nenhum incomodo aos demais passageiros, contanto que os animais estejam dentro das casinhas especificas para o transporte", afirma a cobradora.

A estudante de veterinária Giovanna Maurino, de Ferraz de Vasconcelos, afirma que esta medida é muito importante para a melhora da qualidade de vida dos animais que possuem tutores com baixa renda. "Muitas vezes presenciamos animais indo ao veterinário em condições críticas por que os donos não têm um veículo em casa”, conta a estudante.