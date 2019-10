Passageiros improvisam e amarram bicicletas na grade da Estação Aracaré

Passageiros, que utilizam a Estação Aracaré, da Linha 12-Safira, pedem a implantação de um bicicletário. A falta do serviço no local tem obrigado-os a improvisar e acorrentar as bicicletas na grade da estação.

A construção de um bicicletário na Estação Aracaré é debate constante dos usuários, principalmente quem mora longe e acaba indo de bicicleta até o local.

Diego dos Santos Maciel, de 25 anos, diz que tem essa conversa com frequência com colegas. Destacou ainda até um ponto específico para a possível construção do bicicletário. “Pode ser ao lado da saída da estação, especificamente na parte de dentro, onde tem muito espaço", sugere.

Já para o autônomo Renan Roger, de 23 anos, acorrentar a bicicleta, na área próxima ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), é perigoso. Ele diz que guarda a bicicleta no lado oposto, onde crê ser mais seguro e movimentado.

Outra queixa apresentada pelo autônomo é a de que outras cidades dispõem de um bicicletário. "Tem gente que tem na própria cidade e não usa. A chuva e o sol, muitas vezes, acabam estragando a bicicleta do trabalhador", frisa.

"Eu deixava sempre, hoje não mais. Sempre ficava com receio de deixar aqui", conta o autônomo Igor Silva, 21. Segundo o motorista Paulo Roberto, relatos de furtos, principalmente na madrugada, são frequentes. “As pessoas deixaram a bicicleta acorrentada e, ao retornarem, não a encontraram”.