Passagem de metrô e trem sobe para R$ 4,30 neste domingo

A tarifa básica do metrô e trem em São Paulo passará de R$ 4 para R$ 4,30 a partir deste domingo (13), uma elevação de 7,5%. No entanto, os passageiros que carregaram os bilhetes até as 23h59 deste sábado (12) poderão viajar com o valor antigo.

Segundo a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM), o percentual de aumento é baseado na inflação acumulada em 2018, pelo IGP-M. De acordo com a pasta, o reajuste reflete também o incremento dos custos operacionais e de recursos humanos das empresas que atuam na área.

A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou 2018 em 3,75%. O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) encerrou o ano passado em 7,54%.

Desde a última segunda-feira, os usuários dos ônibus da cidade de São Paulo também estão desembolsando mais para transitar pela cidade. A tarifa teve o mesmo aumento, de R$ 4 para R$ 4,30.

Em reposta aos aumentos, o Movimento Passe Livre (MPL) de São Paulo questionou a elevação de R$ 0,30 da tarifa em um ano. “Já não bastasse a tarifa ser injusta, como esse aumento é o dobro da inflação”, destacou o movimento nas redes sociais.

O MPL fez um ato de protesto contra o aumento na última quinta-feira. Uma segunda manifestação está marcada para a próxima quarta-feira (16), na Praça do Ciclista, na região da Avenida Paulista.