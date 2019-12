Passagem de supercarreta é transferida para madrugada desta terça para quarta-feira

A supercarreta de 71 metros de comprimento com destino à empresa Kimberly Clark, no Cocuera, passará por Mogi das Cruzes na madrugada desta terça para quarta-feira (10 e 11/12). O veículo estava previsto para circular pelo município no final de semana, mas a operação foi adiada por problemas logísticos.

A carreta chegará à cidade pela rodovia Mogi-Dutra, passando pelas avenidas Lothar Waldemar Hoehne, José Meloni, Manoel de Oliveira, Carlos Barattino, Manoel Bezerra de Lima Filho, Vereador Narciso Yague Guimarães e Engenheiro Miguel Gemma, até chegar à rodovia Mogi-Salesópolis. A passagem pela cidade está prevista para começar por volta da 0h de sábado e a previsão é que todo o trabalho na área de jurisdição municipal seja finalizado por volta das 6h.

A orientação da Secretaria Municipal de Transportes é para que os motoristas que puderem evitem estas vias durante a madrugada. Para os que precisarem passar por elas, a indicação é que se tenha cautela e observe as orientações dos agentes municipais de trânsito.

A carga transportada faz parte do processo de ampliação da produção da empresa Kimberly-Clark. O veículo possui 71 metros de comprimento, 5,7 metros de altura, 6,3 metros de largura e 338 toneladas. Para a sua passagem por Mogi das Cruzes, foi montada uma operação com a participação de técnicos de secretarias municipais, das empresas concessionárias de energia elétrica, telefonia e serviços de internet, além da Polícia Rodoviária.

Mais informações sobre o trânsito podem ser obtidas pelo telefone 0800 77 30 194.