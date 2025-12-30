Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 27/12/2025
Passagem de trem no Alto Tietê terá reajuste para R$ 5,40 a partir de 6 de janeiro

Atualização tarifária é resultado de uma análise criteriosa das despesas operacionais

29 dezembro 2025 - 18h53Por da Região
Passagem de trem no Alto Tietê terá reajuste para R$ 5,40 a partir de 6 de janeiroPassagem de trem no Alto Tietê terá reajuste para R$ 5,40 a partir de 6 de janeiro - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo)

A tarifa básica do sistema metroferroviário metropolitano, incluindo o Alto Tietê, será reajustada de R$ 5,20 para R$ 5,40 a partir do dia 6 de janeiro. O aumento corresponde a 3,85%, percentual inferior à inflação do período, estimada em 4,46% pelo IPC-Fipe. Todas as gratuidades atualmente vigentes serão integralmente mantidas.

A atualização tarifária é resultado de uma análise criteriosa das despesas operacionais, que vêm registrando crescimento contínuo, especialmente em custos essenciais como energia, manutenção da frota, infraestrutura e folha de pagamento.

O objetivo do ajuste é garantir a eficiência, a segurança e a qualidade do serviço prestado à população, assegurando a continuidade da operação do sistema de transporte público metropolitano. Mesmo com o ajuste abaixo da inflação e para garantir este valor da tarifa, o Governo de São Paulo ainda aportará aproximadamente 5,1 bilhões no sistema metroferroviário.

Atualmente, o Governo do Estado mantém 7 obras em andamento, com investimento de R$ 57 bilhões, voltadas à ampliação da malha de transporte e à construção de um sistema cada vez mais moderno, sustentável e inclusivo.

