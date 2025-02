Passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu terá nova interdição neste domingo

A pista sentido Bairro-Centro da passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu será interditada neste domingo (23/02), das 8h às 15h, para serviços de manutenção do forro da estrutura. A intervenção será realizada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria faz parte de uma série de trabalhos que estão sendo realizados no local desde o início do ano.

Durante o período de interdição, os motoristas que deixam o bairro do Mogilar em direção à região central de Mogi das Cruzes poderão utilizar a passagem em nível da avenida Manoel Bezerra de Lima Filho ou o Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio. Agentes municipais de trânsito farão o monitoramento da região durante a interdição.

Para alertar os motoristas sobre a interdição, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Trânsito deslocou um Painel de Mensagens Móveis (PMV). O equipamento permanecerá no local com informações sobre a interrupção do trânsito deste domingo.

A passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu liga a região do Shangai e Centro Cívico ao bairro do Mogilar e vem recebendo uma série de ações de zeladoria desde o início deste ano. Entre os trabalhos realizados estão a pintura, manutenção de jardins e folhagens e a revitalização da sinalização de solo.

No último domingo (16/02), as equipes da Prefeitura realizaram o mesmo trabalho de manutenção na pista sentido Centro-Bairro da passagem subterrânea. Com a intervenção deste final de semana, mais uma etapa das ações será executada.

Mais informações sobre o trânsito de Mogi das Cruzes podem ser obtidas pelo telefone 0800 77 30 194.