Passagens de nível de Braz Cubas e da Campos Salles recebem manutenção nesta semana

Desde as 9h30 desta segunda-feira (15), as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em parceria com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) iniciaram um trabalho de reparos no asfalto das passagens de nível da cidade.

A primeira a ser atendida é a passagem de Braz Cubas, que corta a avenida Valentina Mello Freire Borenstein. Ali, as equipes atuarão por dois dias consecutivos - segunda e terça-feira, das 9h30 às 15h30. Os trabalhos serão realizados em meia pista e não causarão interdições no trânsito.

Já na quarta-feira (17), as equipes vão cuidar da recuperação do asfalto na passagem de nível da rua Presidente Campos Salles. Neste ponto, menos extenso do que o primeiro, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos no mesmo dia. Os serviços também se estenderão das 9h30 às 15h30 e não vão requerer interdições no trânsito.

A Secretaria de Serviços Urbanos também já solicitou à CPTM uma data para que possam ser feitas melhorias na passagem de nível da avenida Cavalheiro Nami Jafet, na região da Vila Industrial.