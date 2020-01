Passagens de ônibus intermunicipais vão aumentar neste domingo no Alto Tietê

Os passageiros que utilizam os ônibus intermunicipais, para ir ao trabalho, visitar um conhecido ou fazer serviços pessoais, no Alto Tietê, irão ter que pagar mais para chegar ao destino final. Isto porque haverá, neste domingo, 26, o reajuste no valor da passagem. O DS questionou e aguarda posição sobre o novo valor definido e a quantidade de usuários que serão afetados na região.

Mesmo com o reajuste confirmado para este domingo, o site da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) não pôs nenhuma atualização quanto ao assunto. A reportagem apurou que o aumento vai variar de acordo com cada região atendida, extensão da linha e tipo de serviço oferecido à população. Um exemplo da diferença é que o reajuste que irá vigorar no Alto Tietê é oposto ao da Grande São Paulo, como zonas Leste e Norte.

Além do Alto Tietê e Zona Leste, a EMTU gerencia os ônibus das regiões de Campinas, Sorocaba, Litoral Norte e Vale do Paraíba e, ainda, na Baixada Santista.