Passarela da Vila Perracine é parcialmente interditada em Poá

A Secretaria de Obras Públicas, de Planejamento, Orçamento, Gestão e de Habitação de Interesse Social de Poá interditou parcialmente, na tarde desta terça-feira (19), parte da passarela da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), localizada na Vila Perracine. O espaço oferecia riscos segundo laudo fornecido pela CPTM.

Agora, segundo o secretário de Obras, Augusto de Jesus, o próximo passo será agendar reunião na Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos com o objetivo de reforçar o pedido de reforma e manutenção na passarela. No dia 12 de fevereiro de 2019 um ofício ao secretário estadual Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga já havia sido protocolado pedindo intervenções urgentes no local.

“Existe um convênio firmado para construção da passarela entre Prefeitura de Poá e CPTM, em 1999, porém, não está claro sobre a manutenção estrutural. Precisamos rever este convênio e rediscutir a questão da responsabilidade das intervenções para cada parte”, explicou o secretário de Obras, Augusto de Jesus.

Ainda de acordo com o secretário, a Prefeitura de Poá não tem como realizar obras em áreas que são de responsabilidade da CPTM.

“Até porque se precisar montar andaime ou fazer alguma intervenção maior como é o caso da passarela da Vila Perracine, a Prefeitura não tem condições de fazer, já que vai precisar interferir na faixa de domínio da companhia de trens”.

Para resolver essa questão, Augusto de Jesus buscará nos próximos dias agendar uma reunião com o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy de Sant'Anna Braga. “A Prefeitura de Poá protocolou um ofício ao secretário solicitando com máxima urgência providências no sentido de reforma e manutenção na passarela da CPTM, localizada na Vila Perracine, em virtude do estado complexo de conservação acarretando diversos riscos aos usuários locais. Vamos continuar trabalhando para questão ser solucionada e contamos com o apoio do Estado neste sentido”.