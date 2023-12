Pé na jaca? Saiba como aproveitar as festas de fim de ano sem exageros à mesa

Com a chegada das festas de fim de ano, é comum nos depararmos com uma grande quantidade de alimentos deliciosos e tentadores. Peru, chester, tender, vários acompanhamentos, doces... Uma verdadeira tentação gastronômica que pode levar a alguns exageros e trazer impactos negativos, como o aumento de peso e a sensação de inchaço.

De acordo com o nutricionista esportivo Jayme Netto, tudo isso pode ser evitado se as pessoas não só usarem do equilíbrio na hora das refeições nas festas de fim de ano, como adotando uma reeducação alimentar ao longo de todo o ano, o que vai permitir que os deslizes das confraternizações não impactem tanto o organismo:

A reeducação alimentar surge como uma estratégia eficaz para lidar com esses problemas, uma vez que promove a construção de hábitos saudáveis a longo prazo. Ao acostumar o corpo a uma alimentação equilibrada na maior parte do tempo, pequenos desvios durante as festas terão menos impacto, prevenindo o ganho excessivo de peso e outras consequências de uma alimentação desregulada”.

Diferentemente de seguir um regime temporário, que muitas vezes impõe restrições extremas e promove resultados passageiros, a reeducação alimentar propõe uma mudança de estilo de vida, onde o foco está em aprender a fazer escolhas saudáveis e equilibradas de forma consistente. “Ao adotar esse modelo, as pessoas podem desfrutar das celebrações de fim de ano sem a culpa e o receio comuns ao seguir um regime temporário, já que a reeducação alimentar oferece uma abordagem mais realista e sustentável para lidar com os excessos”, justifica o especialista.

Trocas inteligentes

Para quem não quer sair muito da linha mas também faz questão de participar das comemorações de fim de ano, Jayme Netto sugere realizar trocas inteligentes, priorizando alimentos ricos em nutrientes em detrimento daqueles com alto teor de gorduras saturadas, açúcares e sódio. “Por exemplo, trocar refrigerantes por água com gás e limão, optar por fontes magras de proteína, como frango e peixes, ao invés de carnes gordas, e substituir petiscos calóricos por opções mais nutritivas, como oleaginosas e frutas frescas. Essas pequenas mudanças na alimentação podem fazer uma grande diferença na saúde e no desempenho atlético a longo prazo". Outra sugestão do nutricionista é investir em ações que aumentem o gasto calórico, como praticar mais atividade física e ingerir mais água. “Isso pode ser feito dias antes das festas ou até no mesmo dia”, afirma.

Sobre Dr Jayme Netto

Graduado em Nutrição pela Universidade de Mogi das Cruzes e pós-graduado em Nutrição e Fisiologia aplicadas ao Exercício pela faculdade UNIGUAÇU, Jayme Netto tem mais de 10 anos de experiência no meio de academias e é um entusiasta no conhecimento e tratamento da obesidade.