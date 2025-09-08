Pedal Bike Fest faz sucesso com ciclistas em Ferraz

Centenas de pessoas realizaram um passeio de bicicleta pelas ruas da cidade no último domingo (07). O “Pedal Bike Fest” é uma parceria da Secretaria de Esportes com o Instituto Se Liga com o objetivo de promover mais saúde e diversão para todos os amantes de uma boa pedalada.

A concentração do passeio ciclístico ocorreu às 8h, na Praça do Centro de Convenções, na região central da cidade. O percurso de 10 quilômetros passou pelas Vilas Romanópolis e São Paulo, bairro do Cambiri e Jardim Dayse.

O evento foi gratuito e diversas equipes participaram nas modalidades individuais e em grupo. O grupo de pedal que levasse mais ciclistas ganhava o prêmio de 3 mil reais.

Além do passeio, a ação contou com praça de alimentação com food trucks e shows com música ao vivo da banda cover Beatles Now e o cantor Edu Silva.

O vereador Claudio Ramos foi um dos idealizadores da ação que surgiu na pandemia, quando muitas pessoas ficaram reclusas e sem realizar atividades físicas.

O Pedal Bike Fest tem por finalidade incentivar a prática regular da atividade e, ao mesmo tempo, combater o chamado sedentarismo, melhorando a saúde dos participantes e proporcionando mais qualidade de vida.