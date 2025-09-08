Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 08 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Pedal Bike Fest faz sucesso com ciclistas em Ferraz

Percurso de 10 quilômetros passou pelas Vilas Romanópolis e São Paulo, bairro do Cambiri e Jardim Dayse

08 setembro 2025 - 14h14Por De Ferraz
- (Foto: Camille Melo/Secom Ferraz)

Centenas de pessoas realizaram um passeio de bicicleta pelas ruas da cidade no último domingo (07). O “Pedal Bike Fest” é uma parceria da Secretaria de Esportes com o Instituto Se Liga com o objetivo de promover mais saúde e diversão para todos os amantes de uma boa pedalada.

A concentração do passeio ciclístico ocorreu às 8h, na Praça do Centro de Convenções, na região central da cidade. O percurso de 10 quilômetros passou pelas Vilas Romanópolis e São Paulo, bairro do Cambiri e Jardim Dayse.

O evento foi gratuito e diversas equipes participaram nas modalidades individuais e em grupo. O grupo de pedal que levasse mais ciclistas ganhava o prêmio de 3 mil reais.

Além do passeio, a ação contou com praça de alimentação com food trucks e shows com música ao vivo da banda cover Beatles Now e o cantor Edu Silva.

O vereador Claudio Ramos foi um dos idealizadores da ação que surgiu na pandemia, quando muitas pessoas ficaram reclusas e sem realizar atividades físicas.

O Pedal Bike Fest tem por finalidade incentivar a prática regular da atividade e, ao mesmo tempo, combater o chamado sedentarismo, melhorando a saúde dos participantes e proporcionando mais qualidade de vida.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jovens do Alto Tietê ganham novas perspectivas no Decola Jovem, apoiado pelo Sebrae-SP
Região

Jovens do Alto Tietê ganham novas perspectivas no Decola Jovem, apoiado pelo Sebrae-SP

Itaquá avança 46 posições e fica com o 214&ordm; lugar do Ranking de Competitividade
Região

Itaquá avança 46 posições e fica com o 214º lugar do Ranking de Competitividade

Itaquá celebra 465 anos: desfile cívico é incluído na programação
Região

Itaquá celebra 465 anos: desfile cívico é incluído na programação

Deputados do Alto Tietê destinam R$ 59,9 mi em emendas para região em 2025
Região

Deputados do Alto Tietê destinam R$ 59,9 mi em emendas para região em 2025

Balanço das prefeituras aponta ao menos 5 mil servidores aposentados
Região

Balanço das prefeituras aponta ao menos 5 mil servidores aposentados

Alerta para celulares com queixa de roubo será emitido no Alto Tietê
Região

Alerta para celulares com queixa de roubo será emitido no Alto Tietê