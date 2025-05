Pediatra dá dicas para proteger crianças contra doenças respiratórias

A pediatra do Hospital Santana, da Hapvida, Adriana Dzigan, explica que a bronquiolite afeta principalmente crianças com menos de dois anos de idade. Trata-se de uma infecção viral que pode ser grave. Os principais sintomas, explica a médica, são tosse, chiado no peito e dificuldade para respirar.

Já a bronquite, observa a profissional, apresenta sinais semelhantes, mas pode ser crônica e causada por diversas razões como reações alérgicas e exposição a poluentes, incluindo fumaça de cigarro.

Segundo Adriana, boa parte dos atendimentos na pediatria do Hospital Santana, em Mogi das Cruzes (SP), se referem a doenças respiratórias. “Os profissionais são preparados e atuam em uma estrutura ideal para prestar o atendimento com eficiência e segurança”, ressalta Adriana.

Ela ensina que uma das melhores maneiras de prevenção é evitar levar as crianças a lugares movimentados como shoppings e confraternizações nessa época do ano, quando o frio é mais acentuado e vem acompanhado de acentuada amplitude térmica (diferença entre a mínima e a máxima temperatura no dia).

Assim que os pais perceberem os primeiros sintomas, recomenda a pediatra, o ideal é levar as crianças para o atendimento médico especializado, evitando o agravamento das situações.

“Os pais conhecem seus filhos melhor do que ninguém e é importante observar mudanças de comportamento que podem indicar o início das manifestações de doenças respiratórias”, diz Adriana. A Pediatria do Hospital Santana atende crianças de 0 a 13 anos e 11 meses.