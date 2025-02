Pedro Ishi discute desenvolvimento regional em evento do Sebrae

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou nesta sexta-feira (14/02) do encontro do programa “Liderança para o Desenvolvimento Regional (Lider)”, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que foi realizado no bairro Vila Moraes, em Mogi das Cruzes. O encontrou reuniu representantes do Poder Público e empresários do Alto Tietê, com o objetivo de fortalecer as ações integradas para impulsionamento das atividades econômicas das cidades nos próximos 15 anos.

O evento abriu caminho para que as partes envolvidas possam traçar estratégias em comum para planejar ações de curto, médio e longo prazo que atendam aos desafios atuais, com o objetivo de alavancar o potencial do Alto Tietê perante as agendas prioritárias elaboradas para os principais pilares econômicos da região: Turismo; Agricultura; e Indústria/ Comércio/ Serviços/ Tecnologia.

A iniciativa vem na esteira dos recursos que estão previstos para a região, em especial aqueles que viabilizarão as obras de implantação da alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). O investimento foi garantido pelo governador Tarcísio de Freitas no orçamento estadual para 2025, tendo em vista o projeto do “Complexo Viário do Alto Tietê”, que inclui uma alça de saída em cada sentido do anel viário em Suzano, além da adequação das vias no entorno, a construção de uma passarela acessível para pedestres e outras alterações na malha viária da região.

Diante da perspectiva dessas ações para os próximos anos, o encontro contribuiu para o diálogo entre os municípios sobre interesses em comum, que preveem melhorias na infraestrutura de turismo e fortalecimento da agricultura local, de forma que programas estaduais possam garantir as condições necessárias para que os produtores possam abastecer as demandas da população de forma ainda mais significativa.

Neste contexto, Suzano já havia apresentado na quinta-feira da semana passada (06/02), as metas para alavancar o turismo na cidade nos próximos anos.

Pedro Ishi, que falou aos presentes no “Fórum I Conexões e Desdobramentos” do evento, destacou a importância das ações integradas para o desenvolvimento regional. “Sabemos que o impulsionamento das atividades econômicas em cada cidade favorece todo o Alto Tietê. Os projetos para a infraestrutura de mobilidade e os programas para a agricultura, por exemplo, favorecem a população de todas as cidades”, ressaltou o prefeito.