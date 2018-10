Pelo menos 15 urnas eletrônicas são substituídas em Itaquá

Ao menos, 15 urnas eletrônicas foram substituídas por apresentarem problemas, em Itaquaquecetuba. Em alguns colégios eleitorais, a troca demorou cerca de 30 minutos. Além disso, a cidade também registrou reclamação de um eleitor quanto ao momento de digitar o número do candidato à Presidência da República.

O nome da escola em que ocorreu o problema não foi divulgado. No entanto, um funcionário da 377ª Zona Eleitoral relatou que, após a queixa, um mesário foi até o eleitor e solicitou que repetisse o mesmo procedimento, o qual não apresentou nenhum problema. “Suspeitamos que ele tivesse digitado rápido, o que causou essa troca. No caso, o eleitor quis votar no presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) e surgiu a foto do candidato Fernando Haddad (PT)”, disse.

Boca de urna

O tenente-coronel Anderson Caldeira Lima, responsável pelo comando do 35º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), disse que a cidade não registrou nenhuma prisão de boca de urna. No entanto, ele afirmou que a corporação tem recebido denúncias sobre o crime. “Quando uma equipe aproxima-se, o indivíduo sai ou disfarça. Por enquanto, não tivemos nenhum caso deste tipo. Tudo segue na normalidade na cidade. A Polícia Militar está trabalhando firmemente”, frisou.

O DS flagrou a prática (boca de urna) em frente à Escola Municipal (E.M) José Marinho Ferreira. Uma mulher, com um caderno em mãos, abordava eleitores, principalmente do sexo feminino. A reportagem reportou o ato às forças de segurança, sobretudo, a suspeita havia deixado o local.