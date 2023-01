Pelo menos 156 mil alunos de 559 escolas voltam às aulas em fevereiro

As aulas das 559 escolas municipais do Alto Tietê, que contam com 156.080 estudantes matriculados, retornam em fevereiro. A maioria confirma que a distribuição dos kits de materiais escolares deve iniciar nas primeiras semanas de aula.

Em Suzano o ano letivo começa em 6 de fevereiro das 75 escolas municipais e 25 creches comunitárias. Ao todo 28 mil alunos devem receber o kit escolar. O conjunto conta com itens como cadernos, lápis, canetas, lápis de cor, cola, tesoura, entre outros, variando de acordo com o estágio de aprendizado do aluno e os tipos de atividades que serão feitas em sala de aula. Além disso, neste ano, os alunos da rede municipal contarão novamente com apoio do material didático da Editora Sesi.

As 211 escolas de Mogi das Cruzes, 109 municipais e 102 creches subvencionadas, também retornam às aulas no dia 6 de fevereiro. Ao todo 47.300 alunos retornaram às unidades neste ano, sendo 20.700 de educação infantil, 26. 300 de ensino fundamental, 200 de EJA (Educação de Jovens e Adultos) e 100 de EEE (Educação Especial Exclusiva).

Em Mogi, o retorno do período regular do ensino fundamental e da educação infantil em período integral (creches) será no dia 6 de fevereiro. Devido à formação dos monitores e organização das oficinas, o período integral do ensino fundamental terá início no dia 27 de fevereiro.

O kit escolar de Mogi é composto por compostos por cadernos, lápis, canetas, régua, borracha e demais itens de acordo com a modalidade de ensino.Será entregue um kit completo de uniforme com camisetas, blusão, bermuda, calça e meia. Os kits de material escolar são adquiridos de acordo com a faixa etária dos alunos, do Infantil I à Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para volta às aulas, a Secretaria de Educação está renovando o acervo de mobiliário e livros de escolas municipais e serão inaugurados novos prédios e ampliações.

Ferraz de Vasconcelos também confirmou o retorno em 6 de fevereiro. Está previsto o retorno de 18.802 alunos, sendo 6.313 de educação infantil e 12.482 de ensino fundamental, anos iniciais e finais. Esse atendimento poderá ser ampliado até uma média de 23 mil alunos. Ferraz conta com atendimento em 50 unidades municipais e 16 conveniadas, ao todo, 66 unidades escolares.

A distribuição dos kits de materiais escolares será iniciada nas primeiras semanas de aula. Serão três kits distribuídos e divididos por grupos, como ensino infantil, ensino fundamental I e II e EJA.

Para o ano de 2023, haverá ampliação do atendimento em duas novas escolas de Educação Infantil.

Itaquaquecetuba conta com o retorno de 42.123 estudantes, sendo 16.723 do ensino infantil e 25.391 do ensino fundamental. Os alunos estão distribuídos entre as 112 unidades escolares, entre elas 17 creches municipais e 41 subvencionadas.

A previsão é de que os materiais escolares sejam entregues em fevereiro. São 13 kits personalizados de acordo com a faixa etária do estudante. Como novidade, os estudantes do berçário também receberão o kit, que terá um livro para banho e uma agenda de registro diário da rotina da criança.

Em Poá o retorno às aulas será no dia 1º de fevereiro. A rede municipal tem 13.258 alunos matriculados, sendo que, deste total, são 3.534 na Educação Infantil, 7.343 no Fundamental l, e 2.381 alunos no Ensino Fundamental II.

A distribuição é feita entre as 44 escolas municipais (entre creches, pre e fundamental I e II) e não possui creche conveniada. A entrega dos uniformes escolares está prevista para o início do ano letivo. O uniforme escolar é composto por duas calças, duas bermudas, uma jaqueta, duas camisetas de manga longa e três de manga curta.

Os kits escolares também serão entregues e fazem parte itens correspondente à faixa etária do aluno, dentre os principais materiais: apontador, borracha, caderno brochura, caderno de desenho, cola branca e bastão, lápis de cor, lápis preto, régua de 30 centímetros, tesoura, estojo, tela de pintura e pincel.

Em Santa Isabel 5.055 alunos retornam no dia 06 de fevereiro. Serão entregues uniformes e kits de materiais escolares. A cidade possui 19 escolas municipais.

Os 1.542 estudantes da rede de Salesópolis retornaram às aulas no dia 1º de fevereiro. A cidade possui oito escolas e uma creche. A Prefeitura não fornece nem uniformes e nem kit escolar. As escolas disponibilizam cadernos, lápis, canetas, borrachas, colas, etc quando necessário. entregamos nos primeiros dias letivos, apostilas e livros.

Guararema terá retorno das aulas no dia 08 de fevereiro. Cerca de 3.700 alunos retornam para as 25 escolas. Os uniformes serão entregues nos primeiros dias de aulas. Os alunos também receberão um kit de material escolar (a composição é diferente conforme a etapa escolar/ano). Receberão os livros do Sistema de Ensino.

A rede estadual na região conta com 156 mil estudantes matriculados no Alto Tietê. Sendo 62,5 mil no Ensino Médio e 93,8 mil no Ensino Fundamental (Anos Finais e Iniciais).

Suzano tem 38,8 mil alunos matriculados, na sequência vem Itaquaquecetuba com 38,5 mil alunos. Mogi das Cruzes tem 34,4 mil alunos na rede estadual.

Já Ferraz de Vasconcelos conta com 12,9 mil matriculados, em seguida vem Poá com 10,2 mil estudantes.

Há mais de 8,7 mil estudantes em Arujá, 5,3 mil em Santa Isabel, 3 mil em Guararema, 2,4 mil em Biritiba Mirim e 1,7 mil em Salesópolis.

As aulas têm início em 3 de fevereiro e se encerram em 15 de dezembro. O primeiro dia de atividades com alunos será dedicado ao acolhimento. O recesso escolar dos estudantes acontece integralmente em julho, do dia 3 ao 23.

O calendário também prevê reuniões de planejamento, nos dias 1 e 2 de fevereiro, e replanejamento, em 24 de julho.

Dividido em 2 semestres e 4 bimestres, o ano possui 200 dias letivos já levando em consideração os feriados nacionais.

Das 220 escolas estaduais localizadas no Alto Tietê, 71 fazem parte do Programa de Ensino Integral (PEI). Além dessas, outras seis unidades foram incluídas no programa para o ano letivo de 2023.