Pelo menos 63 candidatos da região concorrem neste domingo às eleições

Os eleitores do Alto Tietê contam com pelo menos 63 opções de candidatos que devem representar os interesses da região na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e na Câmara Federal, sendo 34 nomes a deputado estadual, 28 concorrendo ao cargo federal e um concorrente ao governo do Estado. Ao menos oito deles buscam a reeleição.

Conforme publicado pelo DS, o patrimônio declarado pelos candidatos supera a fortuna de R$ 25,6 milhões. O democrata Estevam Galvão (DEM), que busca reeleição na Alesp, é o candidato com o maior valor declarado em bens, com R$ 6 milhões, o que representa 23,6% do total da fortuna acumulada por 40 declarantes.

Os gastos com campanhas eleitorais, neste ano, foram fixados em até R$ 1 milhão para candidatos a deputado estadual, enquanto os concorrentes à cadeira na Câmara Federal tiveram o limite estipulado em R$ 2,5 milhões. As campanhas ocorreram até este sábado, um dia antes da votação. Para o governo do Estado, cargo disputado pelo ex-prefeito suzanense Marcelo Candido (PDT), o teto de gastos de campanha neste primeiro turno foi de R$ 21 milhões e, caso concorra no segundo turno, mais R$ 10,5 milhões.

Os homens brancos são 90,2% do total de candidatos do sexo masculino, já que apenas seis são negros, sendo que um deles é o concorrente ao governo do Estado. Entre as profissões, a atuação como empresário lidera a lista com 13,1% das declarações. Já o grau de escolaridade dominante é o ensino superior completo, presente em 78,6% das candidaturas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No Alto Tietê, pelo menos 14 mulheres foram contabilizadas na corrida eleitoral, para os cargos de deputadas estaduais e federais. Contudo, o perfil da candidatura na região aponta para o candidato homem, branco, empresário e com ensino superior completo.

Quanto aos partidos políticos e a participação popular, o Partido dos Trabalhadores mostra o maior engajamento na cidade, com 16,2% de suzanenses filiados do total de 31,1 mil pessoas ligadas a partidos políticos no município. Segundo levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), outros 8,4% são filiados ao Partido Democrático Trabalhista (PDT). Já os mdebistas têm a terceira maior representatividade, com 7,9% filiados ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Dos 35 partidos políticos existentes no Brasil, 34 têm filiados em Suzano, apenas o Partido da Causa Operária (PCO) não tem representantes no município.