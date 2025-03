Perda auditiva aumenta risco de quedas em idosos, aponta estudo

Idosos com perda auditiva correm mais risco de quedas domésticas, apontou um estudo publicado no Cadernos de Saúde Pública de 2024. A audição também desempenha um papel fundamental no equilíbrio. O ouvido interno abriga um dos sistemas responsáveis pela percepção da posição e do movimento do corpo e problemas na audição podem afetar esse sistema. O resultado pode ser tontura, instabilidade e quedas.

A pesquisa foi desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina e analisou a relação entre perda auditiva e quedas em idosos, durante o isolamento social na pandemia de Covid-19. Foi identificado que aqueles com algum grau de dificuldade para escutar tinham 181% mais chances de cair dentro de casa.

A fonoaudióloga especialista em reabilitação auditiva, Vanessa Gardini, da clínica Pró-Ouvir Aparelhos Auditivos, de Sorocaba (SP), explica que a perda da audição pode comprometer a percepção espacial e reduzir a capacidade de reação a obstáculos.

"A pessoa idosa, às vezes, precisa se esforçar um pouco mais para entender sons e conversas, em função até de um desgaste natural da audição. Isso pode afetar também a sensibilidade de outros sentidos”, explicou.

A especialista orienta que exames auditivos sejam feitos regularmente, principalmente quando há sinais de perda auditiva.

Sintomas

Os sinais da perda auditiva podem se apresentar de forma sutil. Entre os mais comuns, estão:

- Dificuldade para entender conversas.

- Sensação de zumbido constante nos ouvidos (tinnitus).

- Necessidade frequente de pedir às pessoas que repitam o que disseram.

- Preferência por volumes altos em aparelhos de som e televisão.

- Cansaço auditivo, após períodos prolongados de interação social.

“Os exames vão detectar o problema. Quanto mais precoce for, melhor. Isso vai indicar o tratamento adequado, como o uso de aparelhos que melhoram a comunicação e ajudam a equilibrar e reduzir esforços demasiados dos pacientes. A reabilitação melhora a audição e traz de volta a qualidade de vida e a segurança do paciente", destaca a profissional.

