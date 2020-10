Perfil dos 70 candidatos a prefeito na região mostra 64% com ensino superior

Dos 70 candidatos a prefeito no Alto Tietê, 46 possuem diploma de ensino superior. Esse número representa 64% do total de políticos com candidatura registrada a prefeito na região.

Os dados são do cadastro disponível no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Números foram analisados pelo DS na última quinta-feira (01).

Os números apontam, também, para sete candidatos com ensino superior incompleto, 14 com ensino médio completo, um com ensino médio incompleto, dois com ensino fundamental e um com ensino fundamental incompleto.

Suzano

Em Suzano, dos seis candidatos que concorrem nesta eleição, somente Jorginho Romanos (DEM) não possui ensino superior completo. O cadastro do candidato informa "ensino superior incompleto".

Os demais aparecem como "ensino superior completo".

Alto Tietê

Em Arujá são dez candidatos, e nove possuem ensino superior. Apenas Natal Aparecido, do Psol, aparece com Ensino Fundamental incompleto.

Em Biritiba-Mirim, os candidatos Inho (PL) e Professor Ezequias (PT) possuem ensino superior. Já Nelsinho do Jornal (PRTB) e Reinaldo Junior (PSD) constam como “ensino superior incompleto”.

Ainda em Biritiba, Alexandre Silva (PSL), Neia Calçados (Pode) e Walter Hideki Tajiri (PTB) aparecem com apenas Ensino Médio. E Chakal (PSC) apresenta Ensino Médio incompleto.

No município de Ferraz, são oito candidatos. Apenas Cleusa Brandão (DC) e Zé Biruta (Republicanos) constam com Ensino Médio.

Em Guararema, dos seis candidatos, Horacinho (PDT), Natalia Americano (PSL), Pastora Jessiane (Republicanos) e Zé (PL) aparecem com ensino superior.

Figueredo (PTB) e Toninho (PSD) aparecem com Ensino Médio.

A cidade de Itaquá tem cinco candidatos a Prefeitura nesta eleição. Adriana do Hospital (PL), Eduardo Boigues (PP) e Heroilma Soares (Avante) tem ensino superior.

Fabiano Soares (Avante) e Moacyr Fernandes (Patriota) possuem o Ensino Médio.

Já Mogi das Cruzes, que possui sete candidatos a prefeito, onde Caio Cunha (Podemos), Fred Costa (PDT), Marcus Melo (PSDB), Michael Della Torre (PTC) e Rodrigo Valverde (PT) possuem ensino superior. Miguel Bombeiro (Pros) tem até o Ensino Médio e Felipe Lintz (PRTB) tem o ensino médio.

Metade dos candidatos de Poá tem ensino superior