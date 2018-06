Período de inscrição da Fatec Itaquaquecetuba termina nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (8) o prazo para as inscrições do Vestibular 2º Semestre 2018 da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Itaquaquecetuba. Os interessados em concorrer a uma das 200 vagas distribuídas em três cursos de nível superior devem efetuar exclusivamente pela internet, a inscrição no site do Vestibular Fatec (www.vestibularfatec.com.br) até às 15 horas. Os locais de exame serão divulgados no dia 26 de junho, enquanto a lista de classificação geral e a 1ª lista de convocação saem no dia 20 de julho.

Neste ano, o valor da taxa de inscrição é de R$ 64,80 por pessoa. O período de inscrições para isenção e redução da taxa foi encerrado no dia 5 de abril e a resposta da solicitação será divulgada no site do Vestibular Fatec a partir de 8 de maio.

O candidato que prestou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), poderá utilizar sua nota obtida na prova objetiva para efeito de cálculo da nota final da prova do Vestibular. Para tanto, deverá preencher, na Ficha de Inscrição, no item “nº de inscrição do Enem”, o número de sua inscrição, optando pelo resultado obtido no Enem em apenas um dos anos, sendo 2015 ou 2016 ou 2017.

A Fatec Itaquaquecetuba oferece 200 vagas gratuitas em três cursos de nível superior: Gestão Comercial (tarde e noite); Gestão em Tecnologia da Informação (manhã); e Secretariado (manhã e noite).

Para o diretor administrativo da unidade, Márcio Monteiro, o vestibulando deve ficar atento em algumas dicas que podem ajudar o candidato na hora da prova. “É recomendado aos candidatos do Vestibular 2º Semestre 2018 que entrem no site da Fatec e baixem as provas anteriores, pois isso ajuda muito a estudar para a prova e captar a essência do conteúdo exigido”, afirma o diretor.

Segundo Monteiro, o vestibular dá a oportunidade única de estar ingressando gratuitamente em uma faculdade de qualidade. “A cada 10 alunos, 9 saem empregados ao final do curso”, destaca.

Mais informações sobre as inscrições para o Vestibular 2º Semestre 2018 podem ser obtidas pelo site www.vestibularfatec.com.br, pela rede social Facebook (Fatec Itaquaquecetuba) ou pelo telefone 4647-5226. A Fatec Itaquaquecetuba está localizada na Avenida Itaquaquecetuba, 711 - Vila Monte Belo.