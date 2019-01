Período de transferência nas escolas da rede estadual de SP segue até sexta-feira

Segue até sexta-feira (11) o período para transferência de estudantes da rede estadual no Alto Tietê. A solicitação é feita por pais e responsáveis, no caso dos menores de 18 anos de idade, ou pelos próprios alunos que mudaram de endereço ou tenham interesse em estudar em uma unidade de preferência. Os resultados serão divulgados ainda neste mês de janeiro na Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/ConsultaPublica/Consulta).

Os interessados devem procurar uma escola e apresentar documento de identidade (ou certidão de nascimento) e comprovante de residência. O pedido não precisa ser realizado necessariamente na unidade escolhida para transferência. As equipes gestoras são responsáveis pela avaliação dos requerimentos sempre condicionados às vagas por etapa/turno.

Aqueles que tiverem o pedido negado continuarão a estudar na unidade onde já estão atualmente matriculados. Todos os estudantes têm vaga garantida. Ao longo de janeiro, o cadastro para quem estava fora da rede no ano passado seguem abertas nas 5 mil escolas da capital, região metropolitana e interior paulista.

Volta às aulas

Em dezembro, a Secretaria da Educação de São Paulo divulgou o calendário oficial para o ano letivo de 2019. A volta às salas está agendada para 1º de fevereiro. A programação respeita o mínimo de 200 dias exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96). Já o encerramento do período de aulas regulares do 1º semestre, de acordo com a programação, está marcado para 27 de junho.