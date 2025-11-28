Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 28/11/2025
Região

Pesquisa da APAS aponta que 8 em cada 10 supermercados paulistas já utilizam Inteligência Artificial

Levantamento mostra que inovação gera ganhos operacionais em 92% das empresas e confirma estabilidade tecnológica pós-pandemia

28 novembro 2025 - 14h39
- (Foto: Divulgação)

O setor supermercadista paulista avança no uso de tecnologia. Pesquisa de Maturidade e Inovação do Setor Supermercadista, divulgada pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) durante o evento NSG 2025, revela que 80% dos supermercados em São Paulo já utilizam Inteligência Artificial (IA).

O estudo indica que a adoção é maior entre as grandes redes, com 40% dos supermercados com 50 ou mais check-outs integrando soluções baseadas em GPT-4 em suas operações. Entre as aplicações mais comuns estão CRM e segmentação de clientes, segurança, automação de campanhas, chatbots no atendimento — presentes em 100% das unidades pesquisadas — e análise de vídeo em tempo real na segurança.

“Para que a Inteligência Artificial realmente impacte as vendas, é fundamental organizar e segmentar bem os dados da operação. Por isso, CRM e segmentação de clientes são hoje as ferramentas mais utilizadas, do maior ao menor supermercado”, afirma Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS.

Para o economista, em uma sociedade conectada, em que os estímulos emocionais trazem uma influência cada vez maior na decisão da compra, conhecer o seu cliente é um diferencial estratégico. 

“Enquanto as grandes redes tendem a sofisticar o uso do CRM com soluções analíticas e integrações avançadas, os pequenos e médios supermercados enxergam nele uma porta de entrada para modernização digital e ganho de competitividade frente a players maiores”, explica Queiroz. 

Segundo a pesquisa, 92% dos supermercados que implementaram processos inovadores nos últimos 12 meses registraram ganhos operacionais. O estudo também aponta que a influência da área de TI sobre essas iniciativas aumenta com o porte da empresa, chegando a 45% nas grandes redes.

“A Inteligência Artificial já é uma realidade no setor supermercadista paulista, e a inovação gera resultados concretos. O próximo desafio é integrar melhor os sistemas e explorar a tecnologia de forma estratégica”, diz Ariel Grunewald, diretor de serviços aos supermercados.

Entre as prioridades de investimento destacam-se CRM, segurança de dados e software de PDV, sendo o CRM adotado por 56% dos supermercados, principalmente entre as maiores redes.

O levantamento da APAS confirma que o setor supermercadista paulista segue avançando em tecnologia e inovação, utilizando ferramentas digitais de forma estratégica para aprimorar vendas, atendimento e segurança.

