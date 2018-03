Pesquisa mostra Poupatempo de Mogi entre melhores do Estado

O Poupatempo de Mogi das Cruzes está entre as melhores unidades do Estado, em relação a avaliações positivas (ótimo e bom). Segundo a pesquisa anual, 24 postos de um total de 72 obtiveram 100% de avaliação positiva. O governo estadual destacou que os serviços oferecimentos aos cidadãos no território paulista é um dos melhores do país.

Outras 20 unidades receberam 99% de avaliação positiva e 12 unidades rebeberam nota 98%. A pesquisa foi realizada no fim do ano passado pela empresa DKS Eventos, de São Paulo, e tem como função avaliar a satisfação dos usuários e orientar ações de capacitação e treinamento para garantir o ‘padrão Poupatempo’ de atendimento.

Como acontece todos os anos, os postos com avaliação mais baixa receberão orientações sobre ações que devem ser desenvolvidas para melhorar o atendimento, garantindo a satisfação dos usuários.

“O Poupatempo tem como missão atender a todos os cidadãos com eficiência e cortesia, por isso realizamos pesquisas constantes para saber a opinião dos usuários e trabalhamos para melhorar cada vez mais, para que todos saiam satisfeitos”, afirma Ilídio Machado, diretor de Serviços ao Cidadão da Prodesp, responsável pela gestão do Poupatempo.

Confira abaixo a lista dos postos com 100% de avaliação positiva:

Americana

Andradina

Barretos

Campinas Shopping

Dracena

Franca

itapetininga

Itapeva

Itaquera

Itu

Marília

Mauá

Mogi das Cruzes

Mogi Guaçu

Pindamonhangaba

Piracicaba

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

São José do Rio Preto

São José dos Campos

Sertãozinho

Tatuí

Taubaté

Tupã