Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 26 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Pesquisa mostra que CPTM tem 82,5% de avaliações positivas entre passageiros

Dados coletados pelo Instituto Consulting do Brasil indicam que a companhia manteve o nível elevado de aprovação

26 janeiro 2026 - 17h51Por da Agência SP
Pesquisa mostra que CPTM tem 82,5% de avaliações positivas entre passageirosPesquisa mostra que CPTM tem 82,5% de avaliações positivas entre passageiros - (Foto: Divulgação)

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) divulgou nesta segunda-feira (26) o resultado da Pesquisa de Satisfação realizada entre os dias 7 e 24 de outubro entre os usuários das linhas na Região Metropolitana de São Paulo e o resultado mostra 82,5% de avaliações positivas. A empresa transporta cerca de 1,2 milhão de passageiros por dia.

A avaliação ouviu 2,5 mil passageiros que transitam  nas linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. De acordo com o levantamento, 84,5% dos entrevistados usam o sistema três vezes ou mais por semana e 82,1% são usuários do sistema de transporte por trens da CPTM há quatro anos ou mais

O levantamento aponta ainda que 83% dos entrevistados afirmaram que não trocariam o trem por outro modal do transporte público, destacando a rapidez, eficiência e a segurança do sistema de transporte por trilhos na Grande São Paulo.

A pesquisa questionou ainda a expectativa dos passageiros para o futuro e o resultado apontou para a percepção de que o serviço das quatro linhas deve melhorar ainda mais nos próximos cinco anos, destacando a pontuação da Linha 13-Jade, que alcançou 91% de aprovação entre os entrevistados.

De acordo com a pesquisa, em 2025 os passageiros apontaram a redução no tempo de espera nas estações como o principal ponto positivo. A melhora na percepção de intervalo é reflexo direto dos ajustes estratégicos e investimentos operacionais realizados pela companhia ao longo do último ano.

Embora o índice apresente uma leve oscilação em relação aos recordes históricos de 2024, a CPTM ressalta que o resultado de 2025 mantém um padrão de solidez acima da média do setor. “Seguimos entre os modais públicos mais bem avaliados do país, com índices acima de 80% ao longo dos últimos seis anos. Isso, com certeza, é motivo de orgulho. Em 2026, o foco é trabalhar para elevar ainda mais esses patamares”, afirma Michael Cerqueira, presidente da CPTM. 

Para 2026, a companhia mantém o compromisso com a melhoria contínua da jornada do passageiro. Isso inclui ações voltadas à modernização da infraestrutura, redução de intervalos, aprimoramento da comunicação com o seu público, reforço da segurança, ampliação de acessibilidade e investimentos constantes nas estações e sistemas de apoio operacional. 

“O resultado da pesquisa confirma a importância do serviço ferroviário para milhões de pessoas e reforça o papel estratégico da companhia na mobilidade urbana do Estado de São Paulo”, finaliza o presidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação em Mogi autua 7 por desrespeito à Lei do Silêncio, à Lei Seca e outras irregularidades
Região

Operação em Mogi autua 7 por desrespeito à Lei do Silêncio, à Lei Seca e outras irregularidades

Defesa Civil de São Paulo reforça as orientações preventivas durante a ocorrência de tempestades
Região

Defesa Civil de São Paulo reforça as orientações preventivas durante a ocorrência de tempestades

Alunos da rede municipal de Poá voltam às aulas nesta segunda-feira
Região

Alunos da rede municipal de Poá voltam às aulas nesta segunda-feira

Secretário de Manutenção de Suzano coordena Grupo de Trabalho de Drenagem no Condemat+
Cidades

Secretário de Manutenção de Suzano coordena Grupo de Trabalho de Drenagem no Condemat+

Férias na praça reúne diversas atividades em Ferraz
Região

Férias na praça reúne diversas atividades em Ferraz

São Paulo tem 13ª morte causada pela chuva
Geral

São Paulo tem 13ª morte causada pela chuva