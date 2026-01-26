Pesquisa mostra que CPTM tem 82,5% de avaliações positivas entre passageiros

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) divulgou nesta segunda-feira (26) o resultado da Pesquisa de Satisfação realizada entre os dias 7 e 24 de outubro entre os usuários das linhas na Região Metropolitana de São Paulo e o resultado mostra 82,5% de avaliações positivas. A empresa transporta cerca de 1,2 milhão de passageiros por dia.

A avaliação ouviu 2,5 mil passageiros que transitam nas linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. De acordo com o levantamento, 84,5% dos entrevistados usam o sistema três vezes ou mais por semana e 82,1% são usuários do sistema de transporte por trens da CPTM há quatro anos ou mais

O levantamento aponta ainda que 83% dos entrevistados afirmaram que não trocariam o trem por outro modal do transporte público, destacando a rapidez, eficiência e a segurança do sistema de transporte por trilhos na Grande São Paulo.

A pesquisa questionou ainda a expectativa dos passageiros para o futuro e o resultado apontou para a percepção de que o serviço das quatro linhas deve melhorar ainda mais nos próximos cinco anos, destacando a pontuação da Linha 13-Jade, que alcançou 91% de aprovação entre os entrevistados.

De acordo com a pesquisa, em 2025 os passageiros apontaram a redução no tempo de espera nas estações como o principal ponto positivo. A melhora na percepção de intervalo é reflexo direto dos ajustes estratégicos e investimentos operacionais realizados pela companhia ao longo do último ano.

Embora o índice apresente uma leve oscilação em relação aos recordes históricos de 2024, a CPTM ressalta que o resultado de 2025 mantém um padrão de solidez acima da média do setor. “Seguimos entre os modais públicos mais bem avaliados do país, com índices acima de 80% ao longo dos últimos seis anos. Isso, com certeza, é motivo de orgulho. Em 2026, o foco é trabalhar para elevar ainda mais esses patamares”, afirma Michael Cerqueira, presidente da CPTM.

Para 2026, a companhia mantém o compromisso com a melhoria contínua da jornada do passageiro. Isso inclui ações voltadas à modernização da infraestrutura, redução de intervalos, aprimoramento da comunicação com o seu público, reforço da segurança, ampliação de acessibilidade e investimentos constantes nas estações e sistemas de apoio operacional.

“O resultado da pesquisa confirma a importância do serviço ferroviário para milhões de pessoas e reforça o papel estratégico da companhia na mobilidade urbana do Estado de São Paulo”, finaliza o presidente.