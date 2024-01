PIB do Alto Tietê cresce 15% e atinge R$ 65,16 bilhões em 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) do Alto Tietê cresceu 14,9% entre 2020 e 2021, passando de R$ 56,68 bilhões para R$ 65,16 bilhões, uma diferença de R$ 8,48 bilhões.

Das dez cidades da região, apenas duas tiveram redução do PIB entre os dois anos: Biritiba Mirim e Guararema.



Aumento

Oito cidades tiveram aumento do PIB, sendo Itaquá o maior percentual de crescimento: 24%. A cidade passou de R$ 7,67 bilhões para R$ 9,51 bilhões.

Na sequência aparece Ferraz, com crescimento de 19%, passando de R$ 3,95 bilhões para R$ 4,74 bilhões.

Suzano e Mogi aparecem com percentuais parecidos. As cidades registraram crescimento de 16,8% e 15,5%, respectivamente. Em Suzano os valores gerados passaram de R$ 12,6 bilhões para R$ 14,8 bilhões. Já Mogi passou de R$ 16,9 bilhões para R$ 19,6 bilhões.

Poá é a seguinte, com crescimento de 13,7%, passando de R$ 3,31 bilhões para R$ 3,76 bilhões. Em Arujá o crescimento foi de 8,6%, passando de R$ 7,63 bilhões para R$ 8,29 bilhões.

Santa Isabel e Salesópolis tiveram números iguais. Ambas cresceram 3%. Em Santa Isabel os valores passaram de R$ 1,60 bilhões para R$ 1,65 bilhões. E Salesópolis passou de R$ 244 bilhões para R$ 251 bilhões.



Queda

Como citado, apenas duas cidades tiveram queda no valor do PIB. Guararema caiu 4,8%, passando de R$ 1,62 bilhão em 2020 para R$ 1,54 bilhão em 2021.

E Biritiba Mirim caiu 2,44%, passando de R$ 995 milhões para R$ 971 milhões.