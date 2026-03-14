Pilar Organizações prepara Suzano Music Festival entre 9 e 12 de abril

O empresário Fred Serench, fundador da Pilar Organizações, anunciou, durante o Programa ‘DS Entrevista’, a programação de shows do Suzano Music Festival.

A empresa é responsável pela organização do evento que integra as comemorações pelos 77 anos de emancipação político-administrativa do município. O festival acontece entre os dias 9 e 12 de abril, no Parque Municipal Max Feffer, na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador. De acordo com a organização, as vendas para camarotes e área VIP estão abertas.

“A expectativa é muito positiva, até porque no ano passado um bom público compareceu nos shows”, disse Fred. A Pilar tem sede em Suzano e existe há mais de 25 anos. Organiza shows e eventos na região, no Estado e no País. “Somos suzanenses com orgulho. E temos um trabalho importante há vários anos”, disse.



Fred divulgou a lista de atrações. A programação começa no dia 9 de abril, com o show da dupla Kaique & Felipe, seguido pelo cantor Thiago Carvalho, e encerrando a noite com o consagrado Leonardo, dono de sucessos que marcaram gerações da música sertaneja.

No dia 10 de abril, o público poderá curtir os shows de Thiago & Graciano e Murilo Huff, um dos nomes de maior destaque da nova geração do sertanejo.

No dia 11 de abril, a programação começa com o show de Aline Martins, seguido pela dupla Maiara & Maraisa, e a noite será encerrada pelo cantor Léo Santana, prometendo muita energia e sucessos que embalam multidões.

O encerramento do festival, no dia 12 de abril, contará com a banda Acoustix, seguido por um show especial da consagrada banda Roupa Nova, conhecida por clássicos que atravessam gerações.

Além dos grandes shows, o festival contará com infraestrutura preparada para receber o público com conforto e segurança, incluindo áreas organizadas para os diferentes setores, praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, estrutura de banheiros, equipes de segurança e serviços de apoio durante todos os dias de programação.

O Suzano Music Festival já se consolidou como o maior evento musical da região, reconhecido pela qualidade das atrações, pela organização e pela experiência que proporciona ao público. Assim como na edição de 2025 a expectativa da organização é reunir milhares de pessoas ao longo dos quatro dias, reafirmando o festival como uma das principais referências de entretenimento do Alto Tietê.

Ingressos

Os ingressos para os setores Pista Premium, Área VIP e Camarotes já estão disponíveis para compra antecipada pelo site: https://www.bilheteriadigital.com/suzanomusic

A organização informa ainda que o ingresso solidário, que permitirá acesso ao evento mediante doação de alimentos, ainda não está disponível. As orientações sobre a troca e os pontos de retirada serão divulgadas em breve.

Fred afirmou que todo o evento é realizado pela empresa Pilar. A Prefeitura vai dar o apoio da segurança, com a GCM, orientação no trânsito e a logística para o evento no Parque Max Feffer.

coletiva de imprensa

Na segunda-feira, o prefeito Pedro Ishi vai conceder entrevista coletiva para apresentar o cronograma de atividades da administração municipal para o mês de aniversário de 77 anos da cidade.

Ainda haverá o anúncio do formato de troca de ingressos solidários para os shows previstos para mais uma edição do evento particular “Suzano Music Festival”.