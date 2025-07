Pipas deixam 118 mil pessoas sem energia no Alto Tietê

Cerca de 118 mil residências, comércios e indústrias nas cidades do Alto Tietê foram afetados por interrupções no serviço de energia elétrica no primeiro semestre deste ano devido a ocorrências envolvendo pipas nas redes elétricas. Segundo a EDP, distribuidora de energia da região, foram atendidas 1.188 ocorrências desta natureza, o que representa um aumento de 34% em comparação ao mesmo período de 2024.

Com a chegada das férias escolares e o clima mais seco, a tendência é que mais pessoas buscam essa brincadeira, que é muito saudável, mas merece toda a atenção para evitar acidentes graves e prejuízos com a interrupção do fornecimento de energia.

Claudemir Siqueira, gestor de operação da EDP, reforça a importância de escolher locais seguros e longe da rede elétrica para a prática: “O contato das pipas com a fiação representa um risco enorme de acidentes, que pode até levar a óbito, além de causar grande impacto ao fornecimento de energia. As pessoas devem buscar espaços abertos, como parques e campos. Além disso, caso a pipa fique enroscada nos cabos elétricos, nunca tente resgatá-la”.

Em muitas situações, a tecnologia do Centro de Operação Integrado (COI) da EDP ajuda a reduzir o impacto no fornecimento de energia aos clientes por meio de manobras automatizadas do sistema. Porém, os transtornos provocados por ocorrências como essas podem ser grandes. Na maioria das situações, equipes técnicas precisam ser direcionadas para o atendimento em campo, realizar a retirada da pipa, limpeza da rede e reparo dos danos causados, e, por questão de segurança, os clientes próximos ao local ficam com o fornecimento de energia interrompido até a finalização dos trabalhos.

Trabalho de conscientização

Uma forma de levar informação de qualidade à população é a Van da Boa Energia, unidade móvel de atendimento, que percorre bairros da área de concessão da EDP, levando os principais serviços realizados na agência presencial, e também disponibilizando conteúdo e atividades sobre uso seguro e eficiente da energia elétrica.

Dicas de segurança

· Dê preferência a áreas abertas, como praças e terrenos descampados, longe de qualquer tipo de instalação elétrica, postes, rede de energia, cabos telefônicos ou antenas de telecomunicação;

· Se a pipa ficar presa na rede elétrica, não tente retirá-la. Não use de varas e não suba em estruturas como postes, muros ou lajes. Apenas profissionais treinados da concessionária podem intervir com segurança;

· Nunca arremesse objetos nos cabos de energia na tentativa de soltar a pipa — essa prática pode provocar sérios acidentes;

· Jamais use cerol ou “linha chilena”. Seu uso é proibido, extremamente perigoso, e as substâncias cortantes podem danificar a camada protetora dos fios, causando curto-circuito e acidentes graves;

Em situações de risco ou ocorrências relacionadas com as redes elétricas, mantenha distância, isole o local e acione imediatamente a EDP por meio dos canais oficiais de atendimento:

Central de Atendimento: 0800 721 0123 - Site www.edponline.com.br - Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones) - WhatsApp (11) 93465-2888 Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas.