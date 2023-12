Pix completa 3 anos; na região 96% do comércio usa ferramenta

O Pix completou três anos e, mesmo com um pequeno período de funcionamento, o método de pagamento se tornou fundamental no comércio, de acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), Valterli Martinez.

Ao menos, 96% dos comerciantes aderiram à forma de pagamento, entre os 35 mil no Alto Tietê.

O responsável pelo sindicato afirmou que o pix é até preferido pelos comerciantes, já que não contém taxas. “Atualmente o pix é fundamental para o comércio. A inadimplência da população modificou muito as compras no comércio com a venda à vista. O pix se tornou fundamental para fomentar o negócio presencial, porque você consegue fazer um desconto, porque a falta de taxa ajuda muito o comerciante”.

Além disso, Valterli explicou que o Pix é muito seguro, considerando “risco zero”. “O Pix é risco zero, você recebeu e entrega a mercadoria. Não entrega antes. Por meio do Pix, foi alavancada muitas vendas e negociações entre comércio e comerciante, através de WhatsApp, de TikTok e outros sistemas. O Pix hoje é realmente essencial para o comércio. Sem o pix estaríamos com mais dificuldades do que estamos”, conta.

Apesar da importância e da alta utilização, o Pix ainda não passou os cartões. “Os cartões ainda são a melhor forma de pagamento. O pix veio para facilitar o pagamento à vista, até porque é perigoso andar com dinheiro na carteira. É mais segurança para o lojista, que não fica com dinheiro na loja, e para o consumidor, que não anda com o dinheiro. Os parcelamentos pelos cartões ainda são melhores, mas o comerciante prefere receber em Pix, já que não tem taxa alguma”.

O presidente continua dizendo que o pix é muito bem aceito pelos comerciantes, mas não existe uma previsão para o meio de pagamento ser mais utilizado que os cartões.

“Não tem como ter uma previsão, é difícil superar o cartão. Os cartões têm uma transação mais rápida, e o pix é um acessório, na minha visão. No caixa e nos pequenos comerciantes é fácil fazer pix, mas em grandes lojas é mais difícil, apesar de alguns supermercados e atacadistas já aceitarem essa forma de pagamento. Vai demorar para passar o cartão”, finaliza Valterli.

