Pix para ajudar reconstrução de igreja em Itaquá é criado

Para ajudar a paróquia Jesus Divino Mestre, em Itaquá, que pegou fogo no último sábado, foi criado uma conta Pix e um espaço no site Vakinha para fiéis ou pessoas que tenham se sensibilizado com o ocorrido ajudem.

Até o fim da tarde de ontem, no site Vakinha, foram angariados R$ 26 mil, com meta de arrecadar R$ 500 mil.

Não é possível saber os valores arrecadados por Pix.

Canais para doação

Para ajudar pelo site Vakinha, basta acessar o site: https://www.vakinha.com.br/4123409

A chave Pix é o e-mail da Vakinha: 4123409@vakinha.com.br

Para quem prefere fazer depósito pode utilizar o Mitra Diocesana de Mogi das Cruzes: Ag: 2180-6/ Cc: 7209-5 - Banco do Brasil. Ou Pix: 11 94927-2073.

Caso

Por volta das 18 horas do último sábado, um raio atingiu a igreja Jesus Divino Mestre, na Vila Japão, em Itaquá. O raio fez pegar fogo que destruiu todo o teto da igreja.

O pároco da igreja, Luiz Mercúrio, conversou com o DS e lamentou profundamente a tragédia.

“É triste. O raio atingiu, felizmente não havia ninguém dentro da igreja. Os Bombeiros atenderam rapidamente o chamado, mas não teve o que fazer”, disse.

Pelas redes sociais o prefeito Eduardo Boigues publicou vídeo dentro da paróquia. O local foi todo destruído, mas a estrutura não foi danificada.

“Após análise da Defesa Civil de Itaquaquecetuba, uma boa notícia: não houve prejuízo em suas paredes devido à forte estrutura metálica. Graças a Deus, a recuperação da nossa Igreja será mais rápida”, disse Boigues.