Pizza Solidária é a nova ação em prol da Apae de Mogi

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mogi das Cruzes promoverá no dia 7 de agosto a Pizza Solidária, com sistema drive thru, em comemoração ao Dia dos Pais (9 de agosto), das 18 às 22 horas. Haverá seis sabores de pizzas à disposição (veja no quadro), que serão preparadas por Cláudio Anzai e equipe, no espaço APAE Cozinha (na sede da instituição).

Os pedidos devem ser feitos com antecedência pelos seguintes telefones (WhatsApp): (11) 9 6828-0059 (Cidinha Menichelli), (11) 9 9946-8940 (Regiane Cristine) e (11) 9 8187-9290 (Cláudio Anzai). E no dia do evento os pedidos podem ser feitos pelo telefone (11) 4728-4999. A retirada deve ser feita na sede da organização, a partir das 18 horas, localizada na Rua Carmem de Moura Santos, 134 – Jardim Betânia, seguindo todo o protocolo de higiene e segurança.

Quem colaborar adquirindo uma pizza, vai ganhar um ‘mimo’ confeccionado pelos alunos da APAE de Mogi das Cruzes, que nesse momento estão estudando a distância, cada um na sua casa, por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O valor arrecadado será empregado na compra de materiais de higiene, conforme a atual necessidade do momento: álcool gel, álcool 70%, água sanitária e outros.

O presidente da Apae Mogiana, João Anatalino Rodrigues, fala sobre a importância da colaboração das pessoas em mais um evento da organização: “Como todos já sabem, devido à atual situação de pandemia, estamos impossibilitados de realizar eventos presenciais. Então, o setor de eventos está engajado em promover ações que visem a arrecadação de fundos para a instituição. Em tudo, estamos seguindo todo o protocolo de segurança e higiene para evitar a proliferação do novo coronavírus. E, mais uma vez, contamos com a colaboração de todos no Dia da Pizza, especial do Dia dos Pais”, destaca João Anatalino. Atualmente, a APAE de Mogi das Cruzes tem 499 alunos matriculados. No total, contando com eles, são 654 pessoas assistidas na instituição, tanto no Núcleo Rural como no projeto de estimulação.

O responsável pelo preparo das pizzas é Cláudio Anzai, que é de Suzano e trabalha com desenvolvimento, venda e locação de aparelho de Karaokê. “Eu ajudo as associações da colônia japonesa, em Suzano, há mais de 20 anos. E estou sempre à disposição para colaborar com outras entidades. Fazer trabalho voluntário é muito gratificante. A pizza e só um hobby.”, enfatiza.

Mas não é qualquer pizza, não! Ele adiantou que a massa da pizza é de longa fermentação e que o preparo dela começa dois dias antes. “Assim a massa fica mais leve e de fácil digestão. Quem é expert em pizza, percebe que o aroma e o sabor são diferentes das pizzas de fermentação rápida. E também uso azeite para fazer a massa e o molho”, diz Cláudio.

Na lista de sabores das pizzas, há dois que são especiais, conforme salienta Cláudio: “A Halumi é uma pizza que minha sobrinha, que mora na Austrália, me ensinou a fazer. Lá tem um queijo chamado Halumi, daí o nome da pizza. E esse queijo lembra bastante o queijo coalho. A Telúrica é uma inspiração de uma pizza deliciosa que é vendida no Ponto 20, em Taiaçupeba, e que eu gosto muito”.

Doação de produtos

Para ajudar a reduzir as despesas, a instituição aceita a doação de ingredientes, como: queijo (mussarela, coalho ou catupiry), bacon, champignon, presunto, calabresa, tomate italiano (pode ser maduro para o molho), azeite, azeitona, peito de frango, catupiry (da marca Catupiry), tomate cereja, cebola (roxa ou normal), espinafre, alho e iogurte natural. “Qualquer tipo de doação é muito bem-vinda. Podem ser doados qualquer um dos ingredientes que vai ser usado na pizza”, diz Regiane Cristine, do setor de eventos, que vai receber os produtos.

A Apae de Mogi das Cruzes está localizada na Rua Carmem de Moura Santos, 134 – Jardim Betânia. A instituição possui o site (www.apamc.org.br) e as redes sociais (Facebook: www.facebook.com/apae.mogidascruzes e Instagram: @apaemogidascruzes) como fontes de informações oficiais para os pais. O telefone para contato é: (11) 4728-4999