PL e PSD de Poá fazem 1ª reunião de trabalho e reúnem lideranças

A direção do PL e do PSD de Poá realizaram sua primeira reunião de trabalho na noite desta quinta-feira (25), com a presença da presidente do partido e pré-candidata a prefeita de Poá, Flávia Verdugo, da equipe de estratégia e marketing de sua pré-campanha e de lideranças da região do Alto Tietê, como o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, o vereador e ex-presidente da Câmara de Arujá Abel Franco Larini, o Abelzinho, e o ex-vereador pelo PSD em Poá Mário Sumirê.

Durante o encontro, pré-candidatos dos dois partidos puderam ouvir informações sobre estratégia de pré-campanha, que poderão ajudá-los na busca pelos seus objetivos nas próximas eleições.

O intuito foi auxiliar os participantes em como direcionar sua pré-campanha e instruí-los em como gerenciá-la, a fim de obter êxito.

Outro assunto abordado foi quanto ao uso das redes sociais pelos políticos e de como é possível manter uma comunicação direta com o eleitor.

Voz da experiência

Prestes a terminar seu segundo mandato com cerca de 89% de aprovação dos suzanenses, 120 obras entregues na cidade e carregando o título de melhor gestor da região, Rodrigo Ashiuchi (PL) fez questão de participar do primeiro encontro de trabalho e enaltecer as qualidades da pré-candidata Flávia Verdugo.

“Flávia é aguerrida e tem base familiar. Ela tem tudo para ser a próxima prefeita que Poá precisa e vai preparar a cidade para o futuro. Sua missão é resgatar o orgulho da população poaense!”, frisou.

Ashiuchi, apesar de já estar na vida pública de Suzano há muitos anos, lembrou que não foi fácil a sua trajetória política. “Só tinha 2% dos votos nas pesquisas em 2016, mas eu acreditei. E o que me motivava naquele momento: o fato de que a população de Suzano queria mudança”, disse, lembrando da ajuda fundamental que obteve dos deputados Marcio Alvino (federal) e André do Prado (estadual), hoje presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Vereador em seu quarto mandato e presidente da Câmara de Arujá por oito vezes (até 2023), Abelzinho (PL) fez questão de dizer que aprendeu muito com seu pai, Abel José Larini, que foi quatro vezes prefeito na mesma cidade. “Meu pai sempre disse que não tem como ter voto sem pedir”.

Segundo ele, esta é a única receita: “Arregaçar as mangas e ir à luta. Nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas e é isso que a Flávia vai fazer em Poá. Andar lado a lado com o município”.

Uma Nova Poá

Feliz com o resultado deste primeiro encontro de trabalho, Flávia Verdugo agradeceu a participação de todos e disse estar confiante em sua equipe e no resultado de seu trabalho. “Eu acredito que nós vamos chegar lá; a população clama por uma nova política para Poá. Vocês representam um novo projeto para Poá e nós vamos batalhar muito, porque ninguém sonha sozinho. Nosso grupo vai fazer a maior gestão desta cidade”, frisou ela, lembrando que tem o apoio do maior partido do Brasil, dos maiores representantes da política do Alto Tietê, Marcio Alvino e André do Prado, e do melhor prefeito da região (Ashiuchi), entre outros nomes de peso. “Acredito que Deus, a verdade e a honestidade mudam tudo”, finalizou.

Também participaram do encontro, que aconteceu no auditório do Helbor Dual, em Mogi, o delegado de Poá, Eliardo Jordão, os vereadores poaenses Tio Deivão, Marcílio Duarth e o ex-vereador Mário Sumirê (PSD).