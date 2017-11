Plano Diretor do Turismo de Poá é debatido em audiência pública

Poá debateu, nesta quarta-feira (29), na Câmara em audiência pública o Plano Diretor de Turismo. A atividade contou com a participação de secretários municipais, vereadores, representantes de diferentes órgãos e instituições e da população. A empresa responsável pela elaboração do documento, a Urbatec, não conseguiu participar do encontro devido a outros compromissos. Com isso, uma nova audiência será agendada.

Durante a audiência pública foi apresentado os atrativos turísticos de Poá que estão agrupados em categorias: naturais, culturais, religiosos, de turismo social e de turismo de pesca.

“São diversos locais, entre eles Fonte Áurea, Fonte Primavera, Chácara Florestan Fernandes, Casa da Estação, Casa do Artesão Agnei Pires Barbosa, Espaço Cultural Opereta, Obelisco, Gruta Santa Helena, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Museu Padre Eustáquio, Capela Santo Antônio, Reino da Garotada, Aldeias Infantis SOS Brasil, Batuíra Serviço Social, os pesqueiros Roda Viva e Estância, entre muitos outros”, destacou o secretário de Turismo de Poá, Ronaldo Florido.

Ainda de acordo com o secretário, os próximos passos agora são realização de nova audiência pública, com participação da Urbatec; digitalização de todo o conteúdo produzido; diagramação e impressão do material; e entrega à Câmara para os vereadores avaliarem o documento.

Ronaldo Florido explicou que o Plano Diretor de Turismo é um documento que reúne os princípios orientadores para o desenvolvimento da atividade turística no município e tem por objetivo estabelecer diretrizes para a condução do setor no município, de forma compartilhada, respeitando a competência de cada órgão e entidade para a qualificação como destino turístico.

“Hoje é uma grande oportunidade para construirmos juntos o Plano Diretor de Turismo. O prefeito Gian Lopes sempre tem a conduta de discutir com a população assuntos importantes e assim buscar soluções que contemplem a todos. E estamos fazendo isto com este importante documento que vai dar um novo norte para o desenvolvimento turístico da cidade”, explicou Florido.

Etapas

Para elaboração do documento já foi realizado o Inventário Municipal do Turismo, nos moldes do Invtur do Ministério do Turismo; oficinas participativas com o Comtur (Conselho Municipal de Turismo); Georreferenciamento e Geoprocessamento Turístico; Diagnóstico Turístico; entrega de relatório parcial; planos de Gestão Ambiental e de Obras e anteprojetos de Arquitetura e Engenharia; cronograma físico/financeiro do Plano de Desenvolvimento do Turismo; minuta da Lei de criação do Plano Diretor do Turismo; plenária participativa com o Comtur; e agora a audiência pública.