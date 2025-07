Plantio de 60 novas árvores recompõe área afetada por ocupação irregular

A Prefeitura de Poá deu mais um passo na recomposição de áreas verdes com o plantio de 60 novas árvores na Rua Bertioga, no Jardim Pinheiro. A ação foi realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais como forma de compensação ambiental, após a retirada de vegetação em uma área que havia sido ocupada irregularmente. A medida atende a uma determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Segundo a secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, Claudete Canada, o objetivo da ação é reparar os danos causados à vegetação local e garantir a recuperação do equilíbrio ambiental. “Estamos cumprindo uma decisão do Ministério Público para restaurar o local onde houve supressão de árvores por conta de uma ocupação irregular. Nosso compromisso é com a preservação do meio ambiente e a recuperação de áreas degradadas”, afirmou Claudete.

As árvores foram plantadas em áreas disponíveis, seguindo critérios técnicos que asseguram o desenvolvimento saudável das espécies selecionadas. Entre elas estão a Aroeira, o Sabão-de-Soldado, o Pau-d'Alho, o Urucum, entre outras. “Esse plantio de árvores não é uma ação isolada, mas parte de um plano mais amplo da Administração Municipal para expandir a cobertura vegetal na área urbana”, destacou a secretária.

O prefeito Saulo Souza disse que a gestão trabalha com seriedade para recuperar espaços degradados e promover uma cidade mais sustentável. “Essa ação integra um plano da nossa administração para ampliar a cobertura vegetal urbana e criar áreas que contribuam com o bem-estar das pessoas e com a preservação da biodiversidade. Vamos continuar avançando, com ações firmes e planejadas, para garantir que Poá se desenvolva respeitando o meio ambiente e cuidando da nossa natureza”, ressaltou o prefeito.