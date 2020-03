Plataforma Agrigu – Mogi é Agro comercializa hortifruti e outros produtos online

Feirantes, varejistas, atacaditas, produtores rurais e mercadistas iniciarão, nesta quarta-feira (25), a comercialização de seus produtos por meio da plataforma online Agrigu – Mogi é Agro. Os empreendedores estão cadastrando suas lojas e as compras poderão ser feitas pelo site www.agrigu.com. O trabalho realizado em parceria pela Secretaria de Agricultura e o Polo Digital de Mogi das Cruzes adequou a plataforma, elaborada pela startup Agrigu, para atender a necessidade da cadeia produtiva e de abastecimento da cidade

“Estamos em que a questão do isolamento social é fundamental para a prevenção ao coronavírus e temos que tomar medidas para restringir a aglomeração de pessoas. Esta plataforma é uma alternativa para a comercialização dos produtos, mas também para assegurar o acesso à alimentação saudável para os mogianos. É um trabalho realizado por meio do Polo Digital, que traz uma importante solução tecnológica para o agronegócio de nossa cidade”, disse o prefeito Marcus Melo.

Os consumidores farão o cadastro na plataforma www.agrigu.com para fazer suas compras. Pela plataforma, o pagamento poderá ser feito com cartões de débito ou crédito ou por meio de boleto bancário. O vendedor receberá o pedido e realizará a entrega, sendo responsável pelo valor do frete. Cada empreendedor cadastrará sua loja pelo link http://www.agrigu.com/cadastro-online/nova/loja.

A Agrigu é uma startup, membro do Polo Digital, que apresentou seu trabalho em uma edição do Demo Day, dia dedicado à apresentação de novos projetos. A plataforma, elaborada por Gustavo Allioni e Ricardo Canhadas para a comercialização de produtos hortifrutigranjeiros foi adequada com o apoio da Secretaria de Agricultura e feirantes da cidade. Em caso de dúvidas sobre a plataforma, os empreendedores podem enviar mensagens pelo whatsapp 97354-0952.

O atendimento da Secretaria de Agricultura está sendo feito pelo telefone 4798-5136, via whatsapp pelo número 4798-5025 e pelo e-mail agricultura@pmmc.com.br