Plataforma usa música para romper com a lacuna de alfabetização em inglês no Brasil

Embora a língua inglesa seja considerada essencial para o mercado de trabalho e para a comunicação entre diferentes culturas, o Brasil ainda tem baixa proficiência no idioma. Dados do British Council mostram que apenas 5% da população brasileira fala inglês. Ao mesmo tempo, uma pesquisa realizada pela Pearson em 2024 revelou que 60% dos brasileiros estudam a língua em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho.

Esse cenário evidencia um descompasso entre o valor atribuído ao inglês pela população e a capacidade do sistema educacional de garantir o aprendizado. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que orienta a educação básica no país, reforça o papel do inglês como ferramenta de acesso ao mundo globalizado e como elemento essencial na formação de indivíduos com visão internacional.

Mesmo com avanços no número de escolas em tempo integral, revelados pelo Censo Escolar 2024, o número de alunos no ensino básico caiu, e ainda são muitas as lacunas na qualidade da educação, principalmente quando se trata do ensino de línguas estrangeiras. Segundo a Pearson, só 2 em cada 10 brasileiros dizem ter algum nível de familiaridade com o inglês.

Além disso, aulas com foco excessivo em gramática, pouca exposição à conversação e falta de recursos pedagógicos interativos fazem com que o aprendizado muitas vezes se torne monótono e desmotivador.

Nesse contexto, iniciativas que propõem novos caminhos para o ensino da língua ganham mais espaço. Uma delas é o uso da música como ferramenta de aprendizagem. Um estudo publicado pela Frontiers in Education no ano passado, mostrou que 71% dos participantes acreditam que ouvir música facilita significativamente o aprendizado de línguas estrangeiras. Professores que aplicam essa abordagem relatam ganhos em engajamento e desempenho dos alunos.

Com base nessas evidências, a plataforma Singit é adotada por escolas em diferentes países como apoio ao ensino formal. A proposta é utilizar músicas populares como ponto de partida para exercícios de vocabulário, pronúncia e compreensão. O sistema permite ainda interações com um avatar de inteligência artificial para a prática da conversação.

De acordo com Daniel Cleffi, CEO da Singit no Brasil, a plataforma busca colaborar com professores e gestores educacionais no enfrentamento de desafios antigos.

"Com base em outras experiências, já sabemos o que pode ajudar a romper essa barreira linguística. É por meio da gamificação, da tecnologia de ponta, do contato com a cultura e do fácil acesso a uma plataforma de aprendizagem. A música é um recurso potente — ela envolve emoção, repetição e contexto, tudo o que favorece o aprendizado linguístico. Para diminuir a lacuna de alfabetização em inglês no Brasil é necessário investir em ferramentas que falem com as novas gerações, e assim aliar o conhecimento que pesquisamos há anos à tecnologia."

Ao disponibilizar mais de 5 milhões de músicas de todos os estilos - de clássicos a hits do momento - a plataforma combina todos os aspectos mencionados. Os usuários podem escutar os seus artistas favoritos enquanto seguem uma trilha de aprendizado personalizada que inclui quizzes, desafios de pronúncia, tradução simultânea e exercícios de vocabulário.

O usuário também pode praticar a conversação com o avatar de inteligência artificial, quase que um “amigo virtual”, disponível para que o iniciante possa desenvolver a sua confiança e a fluência de forma gradual.

A metodologia da Singit alinha-se às diretrizes da BNCC e tem sido incorporada por professores da rede pública e privada - já são mais de 14 mil educadores utilizando a plataforma em sala de aula. A expectativa é que soluções como essa possam contribuir para um avanço mais concreto no domínio do inglês entre os brasileiros, especialmente entre jovens do ensino básico. Afinal, aprender inglês pode e deve ser tão natural quanto cantar aquela música favorita que não sai da cabeça.

Sobre a Singit

