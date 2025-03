Plenária da Pessoa com Deficiência destaca luta por direitos e inclusão em Ferraz

Na última segunda-feira (17), o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (CMPDMR) de Ferraz de Vasconcelos realizou a 1ª Plenária da Pessoa com Deficiência. O encontro ocorreu na Câmara Municipal e reuniu diversos convidados, entre sociedade civil, Poder Público, vereadores, ativistas da causa e representantes municipais.

Em parceria com a Secretaria de Assistência Social, a plenária foi um espaço essencial para debater e construir novas políticas públicas que assegurem direitos, acessibilidade, autonomia e inclusão para as pessoas com deficiência.

A acessibilidade também esteve em destaque, com a presença do intérprete de Libras e professor da rede municipal, Maurino Pereira, garantindo que mais pessoas pudessem acompanhar e participar ativamente da sessão. Durante a plenária, os participantes puderam expor suas demandas, compartilhar experiências e propor soluções para os desafios enfrentados no dia a dia.

Além disso, os membros do Conselho apresentaram os trabalhos desenvolvidos desde a última conferência. Todas as pautas discutidas foram registradas e serão encaminhadas às secretarias responsáveis.

“Reunir diferentes representantes da sociedade fortalece a luta por direitos e inclusão. Nosso trabalho é sobre direitos e medidas que garantam maior acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em diferentes espaços ferrazenses, como transporte, educação, mercado de trabalho, entre outros. Construir uma sociedade mais acessível, justa e igualitária é um dever de todos”, pontua o presidente do CMPDMR, Samuel Gomes.