PM atira em morador durante ação de reintegração de posse em Guarulhos

A Polícia Militar (PM) instaurou nesta terça-feira (11) um inquérito para investigar a conduta de um policial que disparou em um morador que protestava contra uma ação de reintegração de posse ocorrida nesta manhã na ocupação Terra Prometida, na Estrada do Elenco, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o morador conversando com dois policiais militares quando, de repente, é surpreendido com um tiro disparado por um desses policiais - e que atinge a sua perna. Os vídeos mostram que o morador não estava armado, não reagiu a qualquer ação e que ele cai ao chão após o disparo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foi utilizada “munição não-letal” durante a ação policial. “A polícia foi acionada para acompanhar uma manifestação na manhã desta terça-feira (11) na Estrada do Elenco, em Guarulhos. No local, moradores que protestavam contra uma futura reintegração de posse incendiaram pneus e interditaram a via. Foi utilizada munição não-letal para desobstruir a rua. Um homem ficou ferido e recusou atendimento do Samu”, diz nota enviada pelo órgão.

Também por meio de nota, a prefeitura de Guarulhos informou que a reintegração de posse era de um terreno particular do Jardim Bananal e foi determinada pela Justiça. “Agentes da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana realizaram ações para garantir o fluxo e a segurança na região”, informou a administração municipal

“Nas últimas semanas, a prefeitura realizou reuniões com diversas secretarias e atendeu moradores com o objetivo de buscar a melhor solução para o caso, e também criou uma força-tarefa emergencial com o envolvimento de pastas como Desenvolvimento e Assistência Social, Habitação, Administrações Regionais, Defesa Civil e Segurança Pública. Ao mesmo tempo, a administração municipal precisa cumprir as determinações da lei e buscou elementos via Secretaria de Justiça para autorizar a atuação no processo de reintegração, porém já houve despacho do juiz ressaltando que manterá a reintegração de posse independentemente de qualquer manifestação da prefeitura, que não é parte da ação”, disse a prefeitura.

Na manhã de hoje também foi realizada outra reintegração de posse, mas na zona leste da capital paulista, na região de Ermelino Matarazzo. Segundo a SSP, esta ação foi realizada de forma pacífica.