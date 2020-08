PM detém quatro e encontra desmanche clandestino em Calmon Viana

Um desmanche clandestino de motos foi descoberto pela Polícia Militar, no Calmon Viana, em Poá, durante a tarde deste domingo, 30. Quatro pessoas foram detidas e seis motos, alem de peças, foram apreendidas.

De acordo com a PM, policiais desconfiaram quando uma moto com a placa do mercosul entrou no local. O que chamou a atenção foi que a numeração divergia do modelo original.

Foi então que os policiais analisaram o local e localizaram mais outras motos, além de peças, especialmente de motocicletas desmontadas.

No local, quatro pessoas foram detidas. Dessas, três eram maiores de idade. Um deles ostenta diversas passagens por receptação.

A PM informou, ainda, que placas falsas foram encontradas no local.

O caso será registrado na Central de Flagrantes de Itaquaquecetuba.