PM fecha posto policial no centro de Itaquá por falta de manutenção

O posto policial da região central de Itaquaquecetuba será temporariamente fechado, devido à falta de manutenção do prédio.

A determinação foi informada pelo Tenente Coronel Anderson Caldeira, do 35º Batalhão da Polícia Militar.

As equipes deverão ser retiradas a partir do dia 1º de novembro. Embora ainda não haja data oficialmente prevista, a expectativa é de que as atividades ostensivas retornem ainda na primeira quinzena do mês, após reformas acordadas com a Associação Comercial.

Problemas de infiltração e na parte elétrica são as principais demandas da estrutura.

De acordo com o Tenente, o posto policial existe há cerca de 15 anos e nunca passou por reformas consideráveis. "Há problemas graves na estrutura, como vazamento na laje que compromete a parte elétrica, queimando nossos computadores e assim dificultando a elaboração de Boletins de Ocorrências (B.Os). Também não conseguimos manter a iluminação, com as lâmpadas queimadas", diz.

Vazamentos da parte hidráulica, falta de pintura e telhas quebradas também são elencados na demanda do prédio.

A verba estadual encaminhada, segundo o Tenente, foi direcionada às 1ª e 2ª Cia e também à sede do 35º Batalhão. Logo, há três meses, a base do posto policial se reuniu com a comunidade comercial para propor a manutenção da localidade no centro de Itaquá. "Fizemos uma reunião, com ata, indicando a ideia de a Associação Comercial nos proporcionar uma reforma no posto. Foi elencado, por mim, que chegando à época da Operação Natal Seguro, para um policiamento com agentes motivados, precisamos de um posto apto com dignidade aos policias e agentes municipais que ali trabalham", diz Caldeira.

"Mais do que nunca é hora de a gente se ajudar, no sentido de um lugar digno para o trabalho de melhor qualidade".

O posto policial do centro de Itaquá costuma abrigar quatro agentes de segurança por dia, sendo duas pessoas a cada turno de 12 horas.