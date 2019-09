PM prende suspeitos de roubar mãe e filha em Poá

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite de segunda-feira (9), dois suspeitos de roubar uma mãe e filha na Vila Ruth, em Poá. Com eles, foram apreendidos uma arma falsa. O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba.

Por volta das 21 horas, policiais realizavam patrulha pela Rua Alberto Rossi, quando receberam informação de que dois suspeitos teriam roubado duas mulheres e fugidos em uma kombi. Em seguida encontraram o veículo e realizaram a abordagem.

O celular de uma das vítimas foi encontrado no painel da kombi. Além disso, em um dos bancos, havia uma arma falsa. Um dos suspeitos, que estava no banco do motorista, afirmou que apenas dirigia o veículo para que o outro suspeito praticasse o roubo. Já o segundo suspeito, que praticou o roubo, confessou o crime.

As vítimas, uma mãe e filha, relataram que caminhavam pela rua, quando foram abordadas por um suspeito que estava sozinho. Segundo elas, o bandido mostrou a arma, efetuou o roubo e fugiu para uma kombi. Elas reconheceram os suspeitos.