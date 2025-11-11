Pneumonia é uma das principais causas de morte em todo o mundo

Idosos, crianças, pessoas com o sistema imunológico comprometido ou com comorbidades estão entre os principais grupos de risco da pneumonia, uma das doenças infecciosas que mais causam mortes evitáveis no mundo. Celebrado em 12 de novembro, o dia mundial de conscientização em torno da causa, instituído pela OMS em 2009, tem o objetivo de alertar sobre os riscos, as formas de prevenção, além da importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.

No Brasil, em 2020, 137 mil pessoas morreram em decorrência da doença. Em 2024, foram 213 mil mortes, aumento de 13,5%, apontam dados do Ministério da Saúde. Complicações associadas à patologia ainda são a principal causa de morte entre crianças menores de cinco anos.

Principais sintomas

Os principais sintomas da pneumonia incluem febre alta, tosse com presença de catarro ou secreção amarelada, falta de ar, dor no peito ao respirar ou tossir, cansaço excessivo, calafrios e, em alguns casos, perda de apetite e confusão mental, especialmente em idosos. A intensidade pode variar conforme a causa da infecção e o estado de saúde do paciente.

Conforme o médico Kayo Reis, da Hapvida, muitas pessoas confundem a pneumonia com a gripe ou o resfriado por causa da semelhança nos sintomas iniciais. O que diferencia as doenças é a intensidade e a evolução do quadro clínico. Na pneumonia, os sinais tendem a se agravar rapidamente, podendo causar falta de ar, dor no peito e cansaço extremo.

“É fundamental procurar atendimento médico assim que surgirem febre persistente, tosse com catarro e dificuldade para respirar. Somente uma avaliação profissional pode identificar se realmente se trata de uma pneumonia e indicar o tratamento adequado. Quanto antes o diagnóstico for feito, maiores são as chances de recuperação e menores os riscos de complicações”, explica o médico.

Transmissão pelo ar ou objetos

A pneumonia pode ser transmitida pelo ar, por meio de gotículas expelidas ao tossir ou espirrar, e também pelo contato com objetos contaminados, como copos, talheres ou superfícies tocadas por pessoas infectadas.

Pneumonia por aspiração

Um tipo comum, mas muitas vezes negligenciado, é a pneumonia por aspiração, que ocorre quando alimentos, líquidos ou secreções entram acidentalmente nas vias respiratórias, provocando infecção. O problema é mais frequente em pessoas acamadas, idosas ou com dificuldades de deglutição. Esse tipo de pneumonia exige atenção especial dos cuidadores, pois a prevenção pode salvar vidas. Manter o paciente sempre em posição ereta durante a alimentação e cuidar da higiene bucal são medidas simples, mas essenciais para reduzir o risco.

Diagnóstico

O diagnóstico deve ser feito com base em exames como radiografia do tórax e análise do sangue. Esses procedimentos ajudam a identificar o tipo de infecção e definir o tratamento mais adequado.

Fatores de risco

O fumo e o álcool enfraquecem as defesas do organismo e favorecem infecções. O ar-condicionado resseca o ar e facilita a ação de vírus e bactérias. Resfriados mal cuidados e mudanças bruscas de temperatura também aumentam o risco de pneumonia.

Adotar hábitos simples de higiene

Lavar as mãos com frequência, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar e evitar compartilhar objetos de uso pessoal é fundamental para diminuir o risco de contágio. Essas medidas são ainda mais importantes em ambientes fechados ou com grande circulação de pessoas, onde a disseminação de vírus e bactérias ocorre com mais facilidade.

