Poá: abertura da Conferência de Assistência Social será nesta quinta-feira

A Conferência de Assistência Social de Poá este ano terá como tema a “Evolução e os Desafios do SUAS no Estado de São Paulo”. A atividade será realizada na Instituição Cristã Beneficente Verdade e Luz Batuíra (Rua Porto Ferreira, 91, Centro). A abertura será nesta quinta-feira (26), às 13 horas, e o evento terá continuidade na sexta-feira (27), das 8 às 17 horas.



Segundo o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Edevaldo Gonçalves, a conferência é um espaço democrático de participação popular para discussão e debates para definição de soluções, prioridades e propostas para o bem comum. “É um momento de avaliar, conferir o que vem sendo executado pelo município e propor propostas e soluções para melhoria nos serviços da Assistência Social. Todos podem participar”, explicou.



Ainda de acordo com o secretário, a Conferência de Assistência Social de Poá terá três eixos temáticos: Financiamento do Sistema Único de Assistência Social; Gestão de Serviços, Programas, Projetos e Benefícios; Participação e Controle Social no SUAS. “Convido os poaenses a participar e dar sugestões para melhorar nossa cidade. É a Assistência Social mais próxima de você!”.



A última Conferência de Assistência Social de Poá foi realizada em 2017.



Conferências



O sucesso da Conferência de Assistência Social depende da participação popular. A presença dos usuários é fundamental para que os objetivos sejam alcançados. Só a população deve decidir, de forma autônoma, sobre seus interesses para assim poder ser sujeito da transformação social, rompendo com os processos de exclusão.



Durante o evento, se reunirão governo e sociedade civil organizada para debater e decidir as prioridades nas Políticas Públicas nos próximos anos. Na medida em que os diversos segmentos envolvidos com o assunto em questão participam do debate promovido, se estabelecerá um pacto para alcançar determinadas metas e prioridades, além de abrir um espaço importante de troca de experiências.



Na conferência em âmbito municipal serão eleitos os delegados que representarão a cidade na etapa estadual.