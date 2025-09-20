Poá abre inscrição para Frente de Trabalho segunda-feira

A Prefeitura de Poá abre nesta segunda-feira (22/09) inscrições para a Frente de Trabalho, com 180 vagas para o Programa de Combate ao Desemprego e Qualificação Profissional. Os benefícios incluem bolsa auxílio, cursos e apoio social. Os interessados devem se inscrever gratuitamente até o dia 26 de setembro pelo site oficial do município (inscrições aqui). Os selecionados receberão bolsa auxílio de R$ 1.050, auxílio cesta básica de R$ 200, formação profissional e seguro de vida e acidentes pessoai

A iniciativa é destinada a moradores de Poá há pelo menos dois anos, que estejam desempregados e não recebam seguro-desemprego. A jornada será de 36 horas semanais, sendo 32 de trabalho e quatro de capacitação em cursos profissionalizantes ou alfabetização. Os participantes poderão escolher entre atuar na área operacional ou administrativa. Além das 180 vagas imediatas, haverá formação de lista de espera com até 2 mil nomes, válida por 24 meses.

Neste ano as inscrições para a Frente de Trabalho serão feitas online, por meio de formulário digital, com o objetivo de tornar o processo mais simples, acessível e livre de filas.

O programa tem duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano. De acordo com a secretária de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, Jeruza Reis, a seleção dará prioridade a quem estiver em situação de maior vulnerabilidade. “A Prefeitura dará prioridade aos inscritos com maior encargo de família, família com idosos ou PCD, mulher arrimo de família ou vítima de violência doméstica, maior tempo de desemprego e maior idade. Nosso objetivo é possibilitar a reinserção destas pessoas no mercado de trabalho por meio do curso profissionalizante e alfabetização, quando for o caso”, afirmou.

Pessoas com deficiência também podem se inscrever, desde que apresentem laudo médico que comprove aptidão para as funções escolhidas. Os inscritos passarão por uma avaliação social realizada por assistentes sociais da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

O prefeito Saulo Souza destacou que a iniciativa vai além da geração de emprego e renda, pois também cumpre um importante papel social. “Estamos trabalhando para impulsionar a economia local, mas sem esquecer das pessoas que mais precisam. Esse programa é uma oportunidade para que moradores desempregados, em situação de vulnerabilidade, possam se capacitar, ter uma renda garantida e retomar a dignidade por meio do trabalho. Investir na qualificação profissional e oferecer esse suporte social é preparar Poá para um futuro mais justo e inclusivo”, afirmou.