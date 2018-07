Poá abre inscrições para 150 vagas em cursos de qualificação profissional

Poá realiza a partir da próxima quarta-feira (11), das 9 às 13 horas, as incrições em atividades profissionalizantes. Os cursos são de Atendimento e Recepção (30 vagas), Agente Comunitário de Saúde (60 vagas) e Assistente Administrativo (60 vagas). Para participar o interessado precisa comparecer na Escola Municipal Padre Eustáquio ( Rua Vinte e Seis de Março, 238 – Centro), no dia em que serão realizadas as inscrições.

Segundo o secretário municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, Ricardo Massa, a qualificação profissional é um diferencial para quem pretende alcançar uma oportunidade no mercado de trabalho ou para quem busca uma segunda formação pensando em novos desafios na carreira. “Estamos correndo atrás de ações e projetos que ajudem o poaense. Oferecer oportunidades é nosso grande objetivo aqui”, explicou.

Massa comentou que a pasta que comanda formalizou uma parceria com a Associação de Promoção do Desenvolvimento Local (APDL), que em convênio com a Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho (SERT) executará atividades de qualificação profissional em Poá.

Os alunos receberão material didático (apostilas e bolsas), kit didático (caderno, caneta, lápis, e borracha), lanche diário e bolsa auxílio, que será dividida em dois pagamentos no valor de R$ 330 (se cumprirem todos os requisitos necessários).

Não recebem o benefício de bolsa auxílio alunos que trabalham formalmente com registro em carteira, aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS, seguro desemprego, profissional autônomo ou outra situação de mercado de trabalho e pessoas que já participaram dos cursos.

Cursos

O curso de Agente Comunitário de Saúde terá carga horária com conteúdos específicos com 120 horas, e podem participar do mesmo pessoas com idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental Completo. Os interessados serão formados para atuar como elo entre a equipe de saúde e a comunidade, mediando as distintas esferas da organização da vida social em conformidade com as diretrizes do SUS. Este profissional colabora na identificação do perfil epidemiológico da área adstrita, mobilizando estratégias de promoção da saúde.

Já os cursos de Assistente Administrativo (idade mínima de 18 anos) e Atendimento e Recepção (idade mínima de 16 anos) terão carga horária de 160 horas e os participantes precisam ter Ensino Médio Incompleto. O objetivo dos cursos é formar pessoas para atuarem nos processos administrativos de empresas urbanas e rurais, executando atividades de apoio nas áreas de recursos humanos, finanças, produção, logística e vendas, observando os procedimentos operacionais e a legislação.