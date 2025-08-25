Poá abre inscrições para dois cursos gratuitos pelo Qualifica SP nesta terça

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Poá está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de capacitação profissional oferecidos pelo programa Qualifica SP, do governo estadual, em parceria com a Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho e a Associação Comercial e Industrial de Poá (ACI POÁ).

As oportunidades são para os cursos de auxiliar de logística e Meu Primeiro Emprego, ambos presenciais e com início previsto para setembro.

As inscrições devem ser feitas pelo site https://www.qualificasp.sp.gov.br/ a partir desta terça-feira (26/08).

O curso de auxiliar de logística oferece 20 vagas para candidatos de 16 a 59 anos. Já o curso Meu Primeiro Emprego é destinado exclusivamente a jovens de 16 a 24 anos que tenham concluído o ensino fundamental, também com 20 vagas disponíveis.

As inscrições devem ser feitas de forma online pela plataforma “Qualifica SP”, entre os dias 26 de agosto e 14 de setembro.

As aulas presenciais ocorrerão de 22 de setembro a 27 de outubro, em datas e horários que serão comunicados diretamente aos inscritos.

Os cursos serão realizados na Acipoá, que fica rua Dr. Silvio Barbosa, 89 - Centro, Poá.

A secretária de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho de Poá destaca que os cursos têm o objetivo de promover a capacitação da população e facilitar a inserção no mercado de trabalho.

“Esses cursos representam uma excelente oportunidade para aqueles que buscam melhorar suas habilidades e se recolocar no mercado de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento profissional e pessoal dos participantes”, explicou.

Para mais informações sobre os cursos e o processo de inscrição, os interessados podem acessar a plataforma “Qualifica SP” ou procurar o PAT de Poá, que atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, no Agiliza Poá, que fica na avenida Prefeito Jorge Francisco Correia Allen, 87, no Centro. O contato também pode ser feito pelo telefone (11) 4639-7854.

O programa Qualifica SP é um programa de qualificação profissional do Governo do Estado com o objetivo de promover a inclusão produtiva e empregabilidade.