Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 25 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Poá abre inscrições para dois cursos gratuitos pelo Qualifica SP nesta terça

Capacitações presenciais em logística e primeiro emprego têm como objetivo facilitar o acesso ao mercado de trabalho

25 agosto 2025 - 18h14Por de Poá
ACIPOÁ recebe os cursosACIPOÁ recebe os cursos - (Foto: Reprodução/Google Maps)
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Poá está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de capacitação profissional oferecidos pelo programa Qualifica SP, do governo estadual, em parceria com a Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho e a Associação Comercial e Industrial de Poá (ACI POÁ). 
 
As oportunidades são para os cursos de auxiliar de logística e Meu Primeiro Emprego, ambos presenciais e com início previsto para setembro. 
 
As inscrições devem ser feitas pelo site https://www.qualificasp.sp.gov.br/ a partir desta terça-feira (26/08).
 
O curso de auxiliar de logística oferece 20 vagas para candidatos de 16 a 59 anos. Já o curso Meu Primeiro Emprego é destinado exclusivamente a jovens de 16 a 24 anos que tenham concluído o ensino fundamental, também com 20 vagas disponíveis.
 
As inscrições devem ser feitas de forma online pela plataforma “Qualifica SP”, entre os dias 26 de agosto e 14 de setembro. 
 
As aulas presenciais ocorrerão de 22 de setembro a 27 de outubro, em datas e horários que serão comunicados diretamente aos inscritos. 
 
Os cursos serão realizados na Acipoá, que fica rua Dr. Silvio Barbosa, 89 - Centro, Poá.
 
A secretária de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho de Poá destaca que os cursos têm o objetivo de promover a capacitação da população e facilitar a inserção no mercado de trabalho. 
 
“Esses cursos representam uma excelente oportunidade para aqueles que buscam melhorar suas habilidades e se recolocar no mercado de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento profissional e pessoal dos participantes”, explicou.
 
Para mais informações sobre os cursos e o processo de inscrição, os interessados podem acessar a plataforma “Qualifica SP” ou procurar o PAT de Poá, que atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, no Agiliza Poá, que fica na avenida Prefeito Jorge Francisco Correia Allen, 87, no Centro. O contato também pode ser feito pelo telefone (11) 4639-7854.
 
O programa Qualifica SP é um programa de qualificação profissional do Governo do Estado com o objetivo de promover a inclusão produtiva e empregabilidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura de Ferraz digitaliza cadastro imobiliário da cidade
Região

Prefeitura de Ferraz digitaliza cadastro imobiliário da cidade

Centro de Controle de Zoonoses captura filhote de ouriço debilitado no Jardim Aracy
Região

Centro de Controle de Zoonoses captura filhote de ouriço debilitado no Jardim Aracy

Defesa Civil de Itaquá atua em combate a incêndio em vegetação na divisa com Suzano
Região

Defesa Civil de Itaquá atua em combate a incêndio em vegetação na divisa com Suzano

Mogi-Dutra em Arujá é interditada a partir desta segunda para reparos
Região

Mogi-Dutra em Arujá é interditada a partir desta segunda para reparos

Novas regras a vistos americanos passam a valer a partir de setembro; especialista explica mudanças
Região

Novas regras a vistos americanos passam a valer a partir de setembro; especialista explica mudanças

Programa de prevenção à violência doméstica e familiar contra mulheres terá adesão do Alto Tietê
Região

Programa de prevenção à violência doméstica e familiar contra mulheres terá adesão do Alto Tietê